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25.01.2021 10:15
Рубрика: Общество

В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных

Текст: Ирина Невинная
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из обновленного варианта инструкции к ней. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии вакцины на таких пациентов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В инструкции указано: "Применять вакцину с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах".

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:

• с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний);

• со злокачественными новообразованиями.

Ранее сообщалось, что НИЦ имени Гамалеи совместно с ведущими онкоцентрами планирует провести клинические исследования вакцины "Спутник V" у больных со злокачественными новообразованиями.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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