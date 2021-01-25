В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из обновленного варианта инструкции к ней. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии вакцины на таких пациентов.

В инструкции указано: "Применять вакцину с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах".

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:

• с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний);

• со злокачественными новообразованиями.

Ранее сообщалось, что НИЦ имени Гамалеи совместно с ведущими онкоцентрами планирует провести клинические исследования вакцины "Спутник V" у больных со злокачественными новообразованиями.