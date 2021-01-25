Новости

Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Российские гандболисты не вышли в четвертьфинал чемпионата мира 00:55
Первый трейлер фильма "Годзилла против Конга" вышел на русском языке 00:49
Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор 00:30
Потерявшие работу пилоты в Швейцарии станут машинистами поездов 00:21
В Москве температура воздуха превысила норму на десять градусов 00:10
В Подмосковье произошел пожар на территории крупного автосервиса 00:06
США запретят въезд гражданам Южной Африки, Британии и 28 других стран 00:01
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 24.01.2021
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 24.01.2021
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 24.01.2021
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 24.01.2021
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 00:18
Рубрика: Спорт

Девушки не промах

Наша женская четверка спустя два года выиграла эстафету на этапе Кубка мира
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8364)
В итальянском местечке Антхольц-Антерсельва завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Для российской сборной гонки в Италии сложились сверхудачно.
Победный финиш Кайшевой на этапе в Антхольце придаст нашим биатлонисткам уверенности перед чемпионатом мира в Поклюке. Фото: AP Победный финиш Кайшевой на этапе в Антхольце придаст нашим биатлонисткам уверенности перед чемпионатом мира в Поклюке. Фото: AP
Победный финиш Кайшевой на этапе в Антхольце придаст нашим биатлонисткам уверенности перед чемпионатом мира в Поклюке. Фото: AP

Особо стоит отметить женский эстафетный квартет в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой, который в блестящем стиле стал первым, опередив немок и француженок.

Эта победа стала первой для наших "стреляющих лыжниц" за последние два года. В предыдущий раз россиянки поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета на Кубке мира в Оберхофе 13 января 2019 года.

Комментируя гонку в эфире канала "Матч ТВ", Светлана Миронова отметила грамотную тактику по ходу своего этапа:

- Думаю, что разложилась правильно. Не стала вставать немке в спину. Поняла, что у нее скорость будет выше, даже по предыдущим гонкам это было понятно. Шла своим темпом. Рада, что удалось справиться со стрельбой. Наш успех в преддверии чемпионата мира? В любом случае это заявка, дальше будет видно. Мы будем стараться.

Вот и Ульяна Кайшева считает, что победа придаст команде сил:

- Все начинает получаться. Очень много факторов, которые играют нам на руку. Вот лыжи были просто превосходными. Мы сейчас с хорошим настроением продолжим тренироваться. Перед будущими стартами будет время подкачаться, поработать над ошибками.

Российских лыжников лишили третьего места в эстафете на этапе КМ в Лахти

Также в Антхольце стоит отметить победу Александра Логинова в индивидуальной гонке и "бронзу" мужского квартета в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

По ходу гонки россияне лидировали, и на третьем этапе Логинов уверенно наращивал преимущество, однако промахи на стойке отбросили россиян назад. Здесь в очередной раз стоит сказать добрые слова в адрес Эдуарда Латыпова, который в упорной дистанционной борьбе вырвал бронзовую медаль в борьбе с немцем Бенедиктом Доллем.

Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону

Следующий этап Кубка мира пройдет в Нове-Место с 4 по 7 марта.

Ну а ведущие спортсмены продолжают подготовку к чемпионату мира, который запланирован с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Тем временем тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды, который будет бороться за награды приближающегося чемпионата Европы в польском местечке Душники-Здруй.

Чемпионат мира по биатлону в этом году пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке

В женскую команду нашей страны вошли: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

У мужчин за награды сразятся: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Напомним, что первенство континента пройдет с 27 по 31 января.

В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.

Коментарий

Михаил Шашилов, старший тренер женской сборной России:

- Девушки сейчас постепенно набирают форму, подходят к пику. Отсюда неплохие результаты. Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией, но абсолютно все команды оказались в подобной ситуации. Этап в Италии показал, что мы становимся конкурентоспособными, и это очень здорово. Правда есть и то, что не получилось. Но не буду раскрывать все секреты. Надо продолжать работать над собой. Сейчас мы немного передохнем, съездим в горы и постараемся еще прибавить к чемпионату мира до которого осталось не так много времени.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон