В итальянском местечке Антхольц-Антерсельва завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Для российской сборной гонки в Италии сложились сверхудачно.

Победный финиш Кайшевой на этапе в Антхольце придаст нашим биатлонисткам уверенности перед чемпионатом мира в Поклюке. Фото: AP

Особо стоит отметить женский эстафетный квартет в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой, который в блестящем стиле стал первым, опередив немок и француженок.

Эта победа стала первой для наших "стреляющих лыжниц" за последние два года. В предыдущий раз россиянки поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета на Кубке мира в Оберхофе 13 января 2019 года.

Комментируя гонку в эфире канала "Матч ТВ", Светлана Миронова отметила грамотную тактику по ходу своего этапа:

- Думаю, что разложилась правильно. Не стала вставать немке в спину. Поняла, что у нее скорость будет выше, даже по предыдущим гонкам это было понятно. Шла своим темпом. Рада, что удалось справиться со стрельбой. Наш успех в преддверии чемпионата мира? В любом случае это заявка, дальше будет видно. Мы будем стараться.

Вот и Ульяна Кайшева считает, что победа придаст команде сил:

- Все начинает получаться. Очень много факторов, которые играют нам на руку. Вот лыжи были просто превосходными. Мы сейчас с хорошим настроением продолжим тренироваться. Перед будущими стартами будет время подкачаться, поработать над ошибками.

Также в Антхольце стоит отметить победу Александра Логинова в индивидуальной гонке и "бронзу" мужского квартета в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

По ходу гонки россияне лидировали, и на третьем этапе Логинов уверенно наращивал преимущество, однако промахи на стойке отбросили россиян назад. Здесь в очередной раз стоит сказать добрые слова в адрес Эдуарда Латыпова, который в упорной дистанционной борьбе вырвал бронзовую медаль в борьбе с немцем Бенедиктом Доллем.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Нове-Место с 4 по 7 марта.

Ну а ведущие спортсмены продолжают подготовку к чемпионату мира, который запланирован с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Тем временем тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды, который будет бороться за награды приближающегося чемпионата Европы в польском местечке Душники-Здруй.

Чемпионат мира по биатлону в этом году пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке

В женскую команду нашей страны вошли: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

У мужчин за награды сразятся: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Напомним, что первенство континента пройдет с 27 по 31 января.

В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.

Коментарий

Михаил Шашилов, старший тренер женской сборной России:

- Девушки сейчас постепенно набирают форму, подходят к пику. Отсюда неплохие результаты. Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией, но абсолютно все команды оказались в подобной ситуации. Этап в Италии показал, что мы становимся конкурентоспособными, и это очень здорово. Правда есть и то, что не получилось. Но не буду раскрывать все секреты. Надо продолжать работать над собой. Сейчас мы немного передохнем, съездим в горы и постараемся еще прибавить к чемпионату мира до которого осталось не так много времени.