В легкой атлетике побит рекорд 32-летней давности

Американский легкоатлет Райан Краузер обновил мировой рекорд в толкании ядра в помещениях.

На соревнованиях в Фейетвилле (штат Арканзас, США), Краузер метнул ядро на 22,82. Таким образом, он улучшил прежний рекорд, установленный его соотечественником Рэнди Барнсом в 1989 году, на 16 сантиметров. Отметим, что мировой рекорд покорился Краузеру с первой же попытки.

"Неплохое начало для нового сезона, - приводит слова американского легкоатлета ESPN. - Чувствую, что способен на большее".

Напомним, что Райан Краузер выиграл "золото" Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Там он установил олимпийский рекорд, метнув ядро на 22 метра 52 сантиметра. Интересно, что прежний рекорд держался тоже довольно долго - 28 лет.

На чемпионате мира-2019 в Дохе Краузер стал вторым.