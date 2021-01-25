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25.01.2021 19:57
Рубрика: Экономика

В Минпромторге обсудили инновационное будущее пищевых технологий

Текст: Светлана Ментюкова
В России планируется создание экосистемы для рынка продовольствия и персонализированного питания, обеспеченного интеллектуализацией, автоматизацией и роботизацией техпроцессов на всем протяжении жизненного цикла продуктов "Фуднет". Концепция дорожной карты инновационного рынка была представлена министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, сообщает пресс-служба ведомства.

"Объем мирового рынка "Фуднет" оценивается примерно в $3,5 трлн к 2035 году. Умное, технологичное и высокопродуктивное сельское хозяйство, персонализированное питание, органические продукты, биотехнологии, умные цепи поставок, роботизация - это основные тренды качественного развития современного мирового рынка продуктов", - говорится в сообщении ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Представленная концепция включает в себя практически весь продовольственный комплекс: от производителей удобрений до продажи готового продукта конечному потребителю. Согласно концепции, речь пойдет о таких высоких, для продовольственной сферы материях, как освоение технологии шестого технологического уклада, которые включают цифровые, агро- и промышленные биотехнологии. Создание российских технологий по всей цепочке продукции: от генетического материала до упаковки готового продукта. Трансформация системы, в том числе управленческой в агро-, пищевом секторах для обеспечения сбалансированного рациона.

"Фактически, это еда, помноженная на технологии. Чтобы идти в ногу со временем, в этом плане необходимо уже сейчас создать условия: обеспечить инфраструктуру, подготовку релевантных кадров, трансфер технологий, нормативно-правовое поле", - подчеркнул Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что дальнейшее будущее проекта зависит от слаженной работы заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Для Минпромторга основным результатом станет развитие задействованных в "Фуднет" профильных отраслей, в том числе химической промышленности, сельхозмашиностроения, цифровых технологий, радиоэлектронной промышленности и других направлений.

"Дорожная карта призвана эффективно организовать, координировать, масштабировать проекты по перспективным рынкам "Фуднет" и сформировать российскую "пищевую индустрию 4.0". Концепция дорожной карты рынка "Фуднет" НТИ была рассмотрена и поддержана Экспертным комитетом по новым рынкам НТИ в ноябре 2020 года. В настоящее время дорожная карта готовится к рассмотрению Межведомственной рабочей группой", - рассказал замминистра Михаил Иванов.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минпромторг

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