В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530

Дмитрий Вакаров, 24 года

Вакаров Дмитрий Онуфриевич (03.11.1920 - 07.03.1945), подпольщик.

Родился в селе Иза (Закарпатье). Писал стихи с детства.

До войны учился в русских гимназиях в Праге и Хусте, на философском факультете Будапештского университета.

Преподавал русский язык в школе иностранных языков в Будапеште.

В марте 1944 года был арестован и приговорен к пожизненной каторге. Его рукописи забрала венгерская полиция, и они пропали.

В ноябре 1944 года Дмитрия отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530.

В конце декабря Дмитрия перевели в лагерь Нацвайлер, затем в лагерь Даутмерген. Убит охраной концлагеря за сопротивление.

Посмертно - через 21 год после гибели! - награжден медалью "За отвагу" (Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР N57/36 от 30.11.1966) и принят в Союз писателей СССР.

Публикации:

Дмитрий Вакаров. Избранные стихи. Ужгород, 1955

Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Москва-Ленинград, 1965

До последнего дыхания. Стихи советских поэтов, павших в Великой Отечественной войне. Москва, "Правда", 1985