В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530

Родился в селе Иза (Закарпатье). Писал стихи с детства.
До войны учился в русских гимназиях в Праге и Хусте, на философском факультете Будапештского университета.
Преподавал русский язык в школе иностранных языков в Будапеште.
В марте 1944 года был арестован и приговорен к пожизненной каторге. Его рукописи забрала венгерская полиция, и они пропали.
В ноябре 1944 года Дмитрия отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530.
В конце декабря Дмитрия перевели в лагерь Нацвайлер, затем в лагерь Даутмерген. Убит охраной концлагеря за сопротивление.
Посмертно - через 21 год после гибели! - награжден медалью "За отвагу" (Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР N57/36 от 30.11.1966) и принят в Союз писателей СССР.
Публикации:
Дмитрий Вакаров. Избранные стихи. Ужгород, 1955
Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Москва-Ленинград, 1965
До последнего дыхания. Стихи советских поэтов, павших в Великой Отечественной войне. Москва, "Правда", 1985