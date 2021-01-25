В Роспотребнадзоре сфотографировали "британский" штамм коронавируса

В научном центре "Вектор" Роспотребнадзора сумели сфотографировать под микроскопом "британский" штамм коронавируса. Это удалось сделать впервые в мире.

В сообщении "Вектора" на его официальном сайте говорится: "Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных".

В связи с этим достижением российских исследователей в Роспотребнадзоре также отмечают, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями ведомства, надежно выявляют случаи заражения "британским" вариантом коронавируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора отличает вариантный вирус от немутантных форм. Российские исследования также доказали, что мутации, характерные для "британского" штамма коронавируса, не сказываются на эффективности созданной в "Векторе" вакцины "Эпиваккорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями, сообщили в ведомстве.