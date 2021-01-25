В России создадут единый реестр аварийных домов

Узнать о том, входит ли дом в число аварийных и на основании чего, смогут со временем россияне из электронного реестра. Минстрой разработал поправки в положение о признании помещения непригодным для проживания, а многоквартирного дома - аварийным.

Предполагается создать, в частности, электронный реестр распоряжений органов власти разного уровня (федеральных, региональных, органов местного самоуправления), которые касаются признания домов аварийными, а помещений - непригодными для проживания. Сюда же добавят сканы аналогичных решений, принятых с 1 января 2012 года и позже. На добавление их в электронную базу отводится год с момента вступления в силу постановления о реестрах. Заниматься этим должны будут органы власти, издавшие эти документы.

В отдельных реестрах будут храниться акты обследования помещений многоквартирных домов и заключения межведомственной комиссии, заключения организаций, проводивших обследование дома на аварийность, заключения о техническом состоянии садовых домов, которые переводятся в разряд жилых.

Минстрой должен определить официальный сайт, через который будут формироваться эти электронные базы. Заинтересованным лицам по запросу будут выдавать выписки из реестров. Документы могут предоставляться как в электронном виде, так и в виде копии на бумаге.

Проект постановления подготовлен для развития и совершенствования оказания госуслуг в электронной форме, включая использование единого портала госуслуг, указывается в пояснительной записке к документу.