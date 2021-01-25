В России запустили первый сервис бронирования частных самолетов

Авиакомпания S7 запустила онлайн сервис для аренды самолетов, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Чтобы забронировать самолет, нужно определиться с направлением и датами, классом обслуживания, дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость", - поясняют в авиакомпании. Оператор S7 Airlines по телефону уточнит все пожелания заказчика, после этого нужно будет данные пассажиров и произвести оплату.

Стоимость перелета фиксированная. Потому, чем больше компания соберется, тем выгоднее будет лететь каждому пассажиру.

Для бронирования доступны лайнеры Airbus A319 Extra Edition с 24 местами в бизнес- и 72 - в эконом-классе.