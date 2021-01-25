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25.01.2021 20:57
Рубрика: Экономика

В корне неправильно

Нестандартные овощи и фрукты могут появиться в российских магазинах
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Российские производители картофеля и овощей попросили торговые сети снизить требования к их продукции: принимать на продажу мелкий картофель и кривые огурцы. Это позволит поддержать самих аграриев, а потребителю предложить доступные по цене продукты. При этом по качеству подобные овощи ничем не хуже стандартных и, наоборот, могут служить одним из показателей натуральности. А спрос на такие продукты растет как в мире, так и в России.
В торговых сетях растет спрос на натуральные продукты - например, яйца от кур на свободном выгуле. Фото: Олег Прасолов/РГ В торговых сетях растет спрос на натуральные продукты - например, яйца от кур на свободном выгуле. Фото: Олег Прасолов/РГ
В торговых сетях растет спрос на натуральные продукты - например, яйца от кур на свободном выгуле. Фото: Олег Прасолов/РГ

В частности, Картофельный союз предложил торговым сетям продавать картофель калибра 35-55 мм. Он ничем не уступает по качественным характеристикам более крупному. Это та же картошка, просто другого размера - не гнилая или проросшая, а самая обычная, рассказал председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. "Она весьма востребована, например, для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления", - добавил он. При этом чтобы ввести ее в ассортимент, производители готовы идти на дополнительные издержки - чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5-3 кг в сетке.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Включение в ассортимент торговых сетей небольшого картофеля позволит увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение по этой категории продукции для потребителей, считают в минсельхозе. Министерство одобрило эту инициативу и обратилось в минпромторг за поддержкой.

С аналогичной инициативой - включить в ассортимент розницы не всегда идеально ровные огурцы - выступил Плодоовощной союз.

Ассоциации садоводов России специально не обращалась в торговые сети с таким предложением. Крупная розница не любит мелкие или, наоборот, сильно крупные яблоки, признает президент ассоциации Игорь Муханин. Такую продукцию производители продают сами. В некоторых регионах действуют программы, например, школьного питания, когда ученикам предлагаются небольшие, около 100 г, яблоки. "Такие яблоки совершенно не хуже крупных. Это же абсолютно естественный процесс: на одной ветке могут быть разного размера и разной формы плоды", - поясняет Муханин.

Во всем мире вопрос продажи нестандартных овощей и фруктов проработан, говорит руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Именно на "натуральность" продукта упирают те ретейлеры, которые решаются развивать продажи нестандартных овощей и фруктов. Идея в том, чтобы убедить потребителя, что нестандартный продукт не хуже стандартного. При этом цена на них не выше, как было бы в случае с фермерскими или прошедшими стандартизацию как "эко" или "био".

Фото: iStock
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Еще одним аргументом за включение в ассортимент розницы таких продуктов является возможность спасти мир от уничтожения продовольствия. Реклама такой продукции с посылом "спаси планету" не раз встречались в иностранных сетях, отмечает эксперт.

В рамках концепции дополнительной натуральности действуют и некоторые сети в России, предлагая к реализации продукцию не первой, а второй категории. Это могут быть, например, более мелкие и неровные яблоки, но представленные как фермерские и более натуральные. "Сертификаты "эко" и "био" в России пока не распространены. Но в случае с некалиброванными овощами не требуется подтверждения их натуральности для покупателя. А продажи у такой категории могут быть неплохие", - поясняет Дарья Снитко. Однако, по ее мнению, с точки зрения оборота это продукция не массовая, а нишевая. Стандартизированные продукты соответствуют потребностям покупателя, поэтому на мелкие некалиброванные изделия спрос при наличии обычной альтернативы в разы выше.

Спрос на натуральность продуктов сейчас большой и продолжает расти, утверждают в торговых сетях. В ходу не только кривые огурцы, но, например, яйца от кур свободного выгула - когда курица выращивается не в тесных клетках, а свободно "пасется" на земле и имеет доступ к свежей траве, воде и солнцу. Такая фермерская продукция представлена в нескольких российских магазинах и онлайн-агрегаторах. При этом цена на эти яйца выше обычных (около 120-125 рублей за десяток).

Потребители во всем мире готовы платить больше за кривые огурцы, мелкую картошку или неидеально ровные яблоки - как за более натуральные продукты

В России так же, как и на Западе, растет популярность яиц кур свободного выгула, говорит начальник отдела свежих продуктов "Азбуки вкуса" Екатерина Дмитриева. "Эти яйца действительно отличаются от обычных: они вкуснее и полезнее, их белок более пышный при взбивании, что ценно для тех, кто любит готовить", - отмечает Дмитриева.

Состав яйца от кур свободного выгула идентичен по содержанию белка и жира в сравнении с обычным, у них одинаковая пищевая ценность. Возможно, яйца от кур свободного выгула более насыщены витаминами, но это можно скорректировать и в питании птицы, выращиваемой промышленным способом, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Он согласен, что в западных странах у потребителей есть запрос на продукцию такого рода. Но в любом случае это нишевая история. Такие яйца дороже обычных, и в России нет достаточного спроса на них. В свободном выгуле птицы есть свои минусы. В их числе риск заболевания различными инфекциями. Кроме того, выгуливать птиц в условиях российского климата круглогодично можно разве что на юге страны.

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