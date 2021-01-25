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25.01.2021 21:37
Рубрика: В мире

В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса

Текст: Владимир Шилов (Сараево)

Вакцину от коронавируса COVID-19, в том числе российского производства "Спутник V", получили уже четверть миллиона жителей Сербии, передает национальное телевидение республики РТС.

Сербия ожидает 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"

"Более 250 тысяч человек уже вакцинированы. Серьезных побочных явлений не выявлено", - заявил в понедельник журналистам госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек. Сообщается, что прививки распределяются в первую очередь между медицинскими работниками и сотрудниками домов престарелых.

Напомним, ранее президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым на Балканах испытать разработанный в России препарат. Помимо российского "Спутника V", в Сербии также зарегистрирована вакцина Pfizer/BioNTech и ее китайский аналог производства компании Sinopharm.

С начала пандемии здесь зафиксировано около 380 тысяч случаев заражения, от последствий коронавируса скончались почти 4 тысячи человек.

В мире Европа Сербия Пандемия коронавируса COVID-19

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