В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса

Вакцину от коронавируса COVID-19, в том числе российского производства "Спутник V", получили уже четверть миллиона жителей Сербии, передает национальное телевидение республики РТС.

"Более 250 тысяч человек уже вакцинированы. Серьезных побочных явлений не выявлено", - заявил в понедельник журналистам госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек. Сообщается, что прививки распределяются в первую очередь между медицинскими работниками и сотрудниками домов престарелых.

Напомним, ранее президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым на Балканах испытать разработанный в России препарат. Помимо российского "Спутника V", в Сербии также зарегистрирована вакцина Pfizer/BioNTech и ее китайский аналог производства компании Sinopharm.

С начала пандемии здесь зафиксировано около 380 тысяч случаев заражения, от последствий коронавируса скончались почти 4 тысячи человек.