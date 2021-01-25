В Словении смягчили карантин

Власти Словении приступили к поэтапному ослаблению карантина, введенного ранее из-за пандемии коронавируса. Как передает газета Dnevnik, с понедельника на большей части территории республики возобновились занятия в школах, открылись рынки, парикмахерские и химчистки. Местные горнолыжные курорты заработали уже с выходных.

Сообщается, что специальная государственная комиссия каждую неделю будет оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране для принятия решения о дальнейшем смягчении ограничительных мер. На очереди фитнес-центры, рестораны и развлекательные клубы.

Несмотря на возвращение к нормальной жизни, жесткие карантинные нормы продолжат действовать в трех регионах страны. Речь идет о Юго-Восточной Словении, Посавье и Горишке. Въезд туда разрешен только в исключительных случаях. В этих частях страны по-прежнему запрещены любые общественные мероприятия, не работают большинство общественных учреждений.

С начала пандемии общее число инфицированных в стране превысило 150 тысяч человек, умерли более 3 тысяч пациентов.