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25.01.2021 16:56
Рубрика: В мире

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян

Текст: Юрий Когалов

Трое россиян - две женщины и мужчина - пострадали в результате нападения с ножом в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна

По данным источника агентства, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина, которого опознали как сборщика мусора, напал на трех граждан РФ. Полиция задержала сегодня подозреваемого. По предварительным данным, он психически нездоров. Трое пострадавших россиян, постоянно проживающих в Турции, получили медицинскую помощь в больнице. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

В мире Ближний Восток Турция

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