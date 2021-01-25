В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян

Трое россиян - две женщины и мужчина - пострадали в результате нападения с ножом в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным источника агентства, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина, которого опознали как сборщика мусора, напал на трех граждан РФ. Полиция задержала сегодня подозреваемого. По предварительным данным, он психически нездоров. Трое пострадавших россиян, постоянно проживающих в Турции, получили медицинскую помощь в больнице. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.