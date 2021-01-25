Власти Шотландии проведут референдум о независимости в случае победы на выборах

По данным издания, в SNP намерены использовать раздел 30 Шотландского акта 1998 года, согласно которому Эдинбургу позволено принимать законы, которые обычно принимает только Лондон. В подготовленной Стерджен дорожной карте, состоящей из 11 пунктов, сказано, что "для отказа в этом запросе (на использование секции - прим. "РГ") не может быть никакого морального или демократического права", и если британские власти все же воспротивятся, то "это не будет принято как дома, так и за рубежом". Даже без одобрения Лондона SNP составит и добьется принятия законопроекта, позволяющего провести "законный референдум" после окончания пандемии.

Примечательно, что, согласно недавнему опросу издания Sunday Times, который проводился на территории всех четырех частей Соединенного Королевства, большинство респондентов именно в Шотландии и Северной Ирландии выступают за проведение референдумов о независимости от Лондона. Однако в отличие от своей шотландской коллеги, первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер заявила, что любое волеизъявление на этот счет будет "сеющим распри" и "безрассудным". По ее словам, она не выступает категорически против подобной инициативы, однако сейчас политики должны фокусироваться на борьбе с коронавирусом.