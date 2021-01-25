"Внутри Лапенко" и "Трудные подростки" претендуют на премию веб-индустрии

Третья национальная премия в области веб-индустрии, церемония вручения которой состоится 5 февраля, объявила номинантов. За победу в разных категориях будут бороться более 150 российских интернет-проектов, чья премьера состоялась с ноября 2019 года по декабрь 2020-го.

Организаторы подчеркивают, что в этом году на премию было подано рекордное количество заявок - почти в три раза больше, чем в предыдущем. Ничего удивительного в этом нет - во время пандемии в интернет пришли даже те, кто ранее туда не заглядывал.

В связи с таким наплывом контента и обстоятельствами организаторы приняли решение выделить отдельную номинацию для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, вне зависимости от хронометража. Таким образом, с этого года сериалы участвуют в трех категориях - "Лучший веб-сериал", "Лучший интернет-сериал" (хронометраж менее 24 минут) и "Лучший интернет-сериал" (хронометраж более 24 минут).

"Это был уникальный год, год перемен и больших событий, - заявил генеральный продюсер премии Антон Калинкин, чьи слова приводят организаторы мероприятия. - И все события, конечно, отразились на контенте. 2020 год навсегда останется годом онлайна - мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора, в онлайн-формат. И мы видим, как на это откликнулась индустрия - проектов стало больше, они стали разнообразнее - и по жанру, и по подаче. Мне кажется, нам удалось собрать все, что происходило в русском интернете в предыдущем году, и картина получилась впечатляющая. Дальше профессионалы индустрии проголосуют и выберут лучших".

В номинации "Лучший интернет-сериал" (хронометраж серии - до 24 минут) представлены интернет-хиты ушедшего года. Среди них веб-сериал Анны Меликян "Нежность", второй сезон молодежной драмеди "Трудные подростки", сериал "257 причин, чтобы жить", отмеченный на фестивале Canneseries, криминальная комедия "Zakon i Besporyadok", вертикальный скринлайф Ивана Петухова "Взаперти", сериал Семена Слепакова "Окаянные дни", комедийный сериал Гарика Харламова "Зона комфорта", первый в России онлайн-ситком #СидЯдома, еще один карантинный проект "Анпакинг" и другие.

Среди номинантов на "Лучший веб-сериал" проекты, доступные на открытых площадках. Здесь представлены самый успешный российский проект на международных фестивалях "Исчезающие истории" Олега Агейчева, первый веб-сериал актрисы, режиссера и певицы Ян Гэ "Выйти нельзя остаться", драмеди "Естественный отбор", анимационный веб "Последние дни треша", веб-сериал "Алиса" с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, первый сериал о киберспорте "Изи катка", экранизации историй людей, переживших войну "Про людей и про войну", популярный российский веб "Внутри Лапенко" и другие работы.

В категории "Лучший интернет-сериал" (хронометраж серии более 24 минут) большие сериальные премьеры: "Чики", "Перевал Дятлова", "Мертвые души", "Псих", "Шерлок в России", "Территория", "Обычная женщина", "Хороший человек", "Игра на выживание" и другие.

Среди "Документальных онлайн-проектов года" история про детей с синдромом Дауна "Съесть слона", документальный фильм "Листьев. Новый взгляд", социальный блокбастер "Байкал. Выжить любой ценой" и другие.

На звание "Интервьюер года" номинированы Ксения Собчак, Татьяна Лазарева, Сергей Минаев, Николай Солодников, Алена Жигалова и другие.

В номинации "Развлекательное онлайн-шоу" собрано более 20 проектов, включая "Бар в большом городе", "Вопрос ребром", "Алена, блин", "Вписка", "Музыкалити", "Габар", "Чужие письма", "Подруги".

"Онлайн-событием года" могут стать карта коронавируса от Telegram-канала Mash, "Карантиники" МТС и live-концерты Мегафон ТВ, запуск проекта "Русская кибердеревня", премьера сериала Эдуарда Оганесяна "Чики" и мировая премьера сериала "Эпидемия" на Netflix.

Также будут вручены награды в категориях "Онлайн-тревел проект", "Познавательный онлайн-проект", "Прорыв года", "Лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества" и специальные призы.

Проголосует за лучших также жюри прессы, среди которых и представитель "РГ". Ведущие кинокритики выберут "Лучший веб-сериал" и "Лучший интернет-сериал" (хронометраж до 24 минут и более 24 минут).

Ведущими торжественной церемонии, которая состоится в Цифровом деловом пространстве, станут Иван Ургант и Александр Гудков. Темой вечера будет веб-маскарад. Мероприятие пройдет офлайн с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Тем временем

Утром 5 февраля, перед вручением премии, состоится Третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках мероприятия запланированы защиты и презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные мероприятия и еще много всего полезного и интересного.