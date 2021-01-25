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25 января 2021 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 22 января 2021 года № 47 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 20 января 2021 г. постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующее изменение:

абзац седьмой подпункта 3.3 пункта 3 после слов "с 11 по 24 января 2021 г." дополнить словами ", с 25 января по 07 февраля 2021 г., с 08 по 21 февраля 2021 г., с 22 февраля по 07 марта 2021 г., с 08 по 21 марта 2021 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров



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