Врач объяснил низкий уровень выработки антител у переболевших COVID-19

Низкий уровень выработки антител у переболевших COVID-19 в тяжелой форме может быть связан с лечением, - считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие. Это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - цитируют Малышева РИА Новости.

Профессор пояснил, что у пациентов, получающих антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.