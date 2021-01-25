Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса

Некоторые последствия коронавируса могут проявляться через два месяца после перенесенного заболевания.

Как рассказала kp.ru главврач одной из клиник Санкт-Петербурга Екатерина Вострикова, спустя этот срок после выздоровления возможно возникновение болей в суставах и груди, а также депрессивных состояний.

"Это происходит потому, что вирус SARS-COV2 заражает любые клетки, на поверхности которых есть рецептор АСЕ2, а они есть в носоглотке, ЖКТ, легких, коре и стволе головного мозга", - отмечает эксперт.

Екатерина Вострикова рекомендует людям, перенесшим COVID-19, внимательно наблюдать за здоровьем и изменениями в организме. Если есть беспокоящие симптомы, необходимо обратиться к специалисту.