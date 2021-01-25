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25.01.2021 12:11
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса

У многих людей с коронавирусом пропадает обоняние и вкус, причем причины, по которым возникают проблемы с восприятием запахов и вкусов, на данный момент до конца установить не удалось.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
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Как рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик, по одной из теорий у больных COVID-19 нарушается состав слюны и вкусовые вещества просто не успевают дойти до рецепторов, согласно другому предположению - повреждаются сами рецепторы.

При этом врач отметил, что у большинства переболевших восприятие вкусов и запахов восстанавливается довольно быстро. Однако есть и те, кто долго страдает от этих нарушений, им врач советует пройти "обонятельный тренинг". Для этого человек должен каждый день воспринимать разные запахи. Практику необходимо повторять несколько раз в день по 20 секунд.

"Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы - насыщенные, интенсивные ароматы, - отметил эксперт в беседе с радио Sputnik. - Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа".

Улучшить состояние поможет также раствор витамина А, который нужно закапывать в нос, и прием омеги-3, добавил врач.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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