Время перелета на Кубу из России увеличится

Перелет на Кубу для путешественников из России станет длиннее на два часа. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причина новации - ограниченные возможности воздушной гавани острова.

В сообщении говорится, что авиарейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро для дозаправки. Расстояние между двумя аэропортами - меньше 300 километров, а расчетная длительность нахождения самолета в Варадеро из-за заправки составит 110 минут. При этом пассажиры покидать салон лайнера не будут.

Технология заправки самолетов это допускает. Правилами при этом запрещается выполнять любые виды работ по техническому обслуживанию самолета, а также погрузочно-разгрузочные работы и обработку самолета противообледенительной жидкостью "Арктика", присоединять и отсоединять аэродромный источник электропитания к бортовой электросети, пользоваться открытым огнем и светильниками, не удовлетворяющими требованиям пожарной и взрывной безопасности. Нахождение пассажиров в это время в самолёте не оговорено.