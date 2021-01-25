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Xiaomi готовит сверхмощный дешевый смартфон. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
25.01.2021,  
18:03

Компания Xiaomi собирается представить под собственным бюджетным суббрендом Redmi смартфон для геймеров, который будет обладать внушительной производительностью благодаря 6-нм чипу MediaTelk Dimensity 1200.

По данным Gizmochina, новинку могут представить вместе с бюджетным флагманом Redmi K40, анонс которого ожидается в ближайшее время.

Издание полагает, что девайс сможет "потянуть" практически любую игру, хотя графический процессор Mali-G77 MC9 немного проигрывает по производительности Mali-G78 из топовых чипов. Кроме того, игровой Redmi должен получить дисплей с высокой частотой обновления и емкий аккумулятор.

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Что касается цены, то устройства Redmi обладают сниженной ценой по сравнению с флагманскими сериями - они зачастую сделаны из более бюджетных материалов, оснащаются не самыми передовыми камерами, не имеют чипа NFC. Глава Redmi Лу Вэйбин косвенно подтвердил данные о низкой стоимости: по его словам, фанаты смогут приобщиться к киберспорту при "цене, от которой невозможно отказаться".

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