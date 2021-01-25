За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

Хусен Андрухаев, 21 год

Андрухаев Хусен Борежович (02.03.1920 - 08.11.1941), младший политрук 2-й стрелковой роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта. Снайпер.

Хусен Андрухаев (на фото - справа). Фото: Центральный архив Министерства обороны РФ.

Родился в ауле Хакуринохабль (Республика Адыгея).

В 1935 году поступил в педагогический техникум. В том же году принял участие в совещании молодых писателей в Ростове-на-Дону.

Первое стихотворение опубликовал в 1934 году. Писал на адыгейском языке.

С июня 1939 года работал корреспондентом газеты "Социалистическая Адыгея".

В 1940 году был призван в армию. Окончил Сталинградское военно-политическое училище.

8 ноября 1941 года в бою на окраине села Дьяково Антрацитовского района Ворошиловоградской области в ответ на предложение немцев о сдаче Хусен двумя противотанковыми гранатами подорвал себя и окруживших его вражеских солдат.

Снайперская винтовка (NКЕ-1729) Хусена Андрухаева хранится в Центральном музее Вооруженных Сил.

Представлен к высшей награде командиром полка полковником Таванцевым. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Из представления к награде: "8 ноября 1941 года в районе села Дьяково на вторую стр. роту наступало более двух рот пехоты противника. Три атаки немцев мужественно отбил со своей ротой политрук Андрухаев. Противник бросил новые силы, коварная пуля врага пробила щеку Андрухаеву, который не бросил оружие и продолжал мужественно держаться и разил фашистов. В три раза преимущественные силы противника окружили политрука Андрухаева, патроны вышли все, отстреливаться было нечем. Не теряясь, хладнокровно, политрук Андрухаев взял в обе руки противотанковые гранаты и, подпустив на 4 метра противника, с криком "Возьмите, гады!" подорвал себя и подбежавших фашистов. За проявленный героизм, мужество и отвагу политрук Андрухаев представляется к высшей правительственной награде ордену Ленина с присвоением звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА".

Похоронен в братской могиле в селе Дьяково Луганской народной республики.

Именем Андрухаева названы улицы в Хакуринохабле, Майкопе, Адыгейске, Тахтамукае, Яблоновском, Старобжегокае и Дьяково. Имя героя носит Адыгейский педагогический колледж в Майкопе. Памятники Хусену установлены в ауле Хакуринохабль и в селе Дьяково.

Публикации:

Поэтические сборники Хусена Андрухаева выходили в 1946, 1971 и 1976 годах.