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25.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 290 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2382
  • 2 Санкт-Петербург 2116
  • 3 Московская область 1163
  • 4 Нижегородская область 488
  • 5 Ростовская область 386
  • 6 Свердловская область 386
  • 7 Воронежская область 385
  • 8 Красноярский край 321
  • 9 Вологодская область 300
  • 10 Пермский край 297
  • 11 Хабаровский край 294
  • 12 Челябинская область 292
  • 13 Самарская область 283
  • 14 Иркутская область 260
  • 15 Архангельская область 258
  • 16 Саратовская область 250
  • 17 Волгоградская область 246
  • 18 Ульяновская область 239
  • 19 Ставропольский край 237
  • 20 Республика Карелия 236
  • 21 Пензенская область 220
  • 22 Ленинградская область 219
  • 23 Приморский край 218
  • 24 Забайкальский край 217
  • 25 Ханты-Мансийский автономный округ 211
  • 26 Тверская область 208
  • 27 Мурманская область 207
  • 28 Кировская область 205
  • 29 Омская область 199
  • 30 Краснодарский край 198
  • 31 Республика Крым 192
  • 32 Алтайский край 192
  • 33 Калининградская область 191
  • 34 Смоленская область 189
  • 35 Брянская область 188
  • 36 Тульская область 188
  • 37 Ярославская область 185
  • 38 Курская область 184
  • 39 Удмуртская Республика 184
  • 40 Астраханская область 179
  • 41 Ивановская область 175
  • 42 Белгородская область 175
  • 43 Новгородская область 171
  • 44 Оренбургская область 171
  • 45 Орловская область 170
  • 46 Республика Башкортостан 168
  • 47 Тамбовская область 158
  • 48 Тюменская область 155
  • 49 Калужская область 153
  • 50 Липецкая область 153
  • 51 Владимирская область 152
  • 52 Республика Коми 147
  • 53 Республика Бурятия 147
  • 54 Республика Дагестан 139
  • 55 Новосибирская область 134
  • 56 Республика Саха (Якутия) 132
  • 57 Сахалинская область 117
  • 58 Кемеровская область 113
  • 59 Амурская область 111
  • 60 Рязанская область 110
  • 61 Томская область 103
  • 62 Республика Чувашия 102
  • 63 Севастополь 99
  • 64 Курганская область 99
  • 65 Псковская область 92
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 67 Республика Татарстан 87
  • 68 Республика Мордовия 82
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 79
  • 70 Республика Хакасия 77
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 74
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 73
  • 73 Республика Калмыкия 72
  • 74 Костромская область 69
  • 75 Камчатский край 65
  • 76 Республика Адыгея 56
  • 77 Республика Алтай 46
  • 78 Республика Марий Эл 46
  • 79 Республика Ингушетия 45
  • 80 Чеченская Республика 38
  • 81 Магаданская область 24
  • 82 Еврейская автономная область 16
  • 83 Республика Тыва 9
  • 84 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,1%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2%
За последние сутки подтверждено 456 смертей
  • Москва 61
  • Санкт-Петербург 59
  • Красноярский край 25
  • Московская область 21
  • Краснодарский край 19
  • Ростовская область 17
  • Нижегородская область 16
  • Свердловская область 16
  • Воронежская область 15
  • Республика Чувашия 13
  • Пермский край 11
  • Челябинская область 10
  • Иркутская область 10
  • Алтайский край 9
  • Тульская область 8
  • Республика Алтай 8
  • Новосибирская область 8
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Республика Крым 7
  • Омская область 7
  • Владимирская область 6
  • Ивановская область 6
  • Ярославская область 6
  • Белгородская область 5
  • Республика Коми 5
  • Мурманская область 5
  • Севастополь 5
  • Приморский край 5
  • Смоленская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Татарстан 3
  • Оренбургская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Курская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Забайкальский край 2
  • Костромская область 1
  • Вологодская область 1
  • Псковская область 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Саратовская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Камчатский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 69 918 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 003 человека
  • Москва 5274
  • Московская область 1118
  • Санкт-Петербург 899
  • Нижегородская область 491
  • Свердловская область 396
  • Ростовская область 371
  • Челябинская область 369
  • Красноярский край 319
  • Хабаровский край 301
  • Архангельская область 294
  • Кировская область 284
  • Вологодская область 279
  • Саратовская область 279
  • Самарская область 255
  • Тверская область 252
  • Краснодарский край 250
  • Новгородская область 236
  • Волгоградская область 233
  • Ханты-Мансийский автономный округ 213
  • Омская область 211
  • Республика Карелия 210
  • Ленинградская область 201
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 197
  • Тульская область 195
  • Ульяновская область 193
  • Удмуртская Республика 186
  • Смоленская область 184
  • Ярославская область 177
  • Воронежская область 176
  • Республика Коми 174
  • Тамбовская область 167
  • Пензенская область 166
  • Кемеровская область 157
  • Оренбургская область 154
  • Чеченская Республика 153
  • Республика Саха (Якутия) 152
  • Республика Дагестан 148
  • Тюменская область 143
  • Мурманская область 142
  • Амурская область 134
  • Брянская область 133
  • Калужская область 128
  • Липецкая область 124
  • Забайкальский край 122
  • Пермский край 118
  • Алтайский край 118
  • Иркутская область 118
  • Псковская область 112
  • Владимирская область 111
  • Республика Бурятия 111
  • Орловская область 107
  • Калининградская область 106
  • Томская область 105
  • Приморский край 105
  • Республика Чувашия 104
  • Курская область 96
  • Рязанская область 96
  • Республика Татарстан 95
  • Новосибирская область 90
  • Ставропольский край 88
  • Курганская область 87
  • Астраханская область 84
  • Кабардино-Балкарская Республика 83
  • Республика Мордовия 71
  • Севастополь 68
  • Карачаево-Черкесская Республика 65
  • Камчатский край 65
  • Сахалинская область 63
  • Республика Северная Осетия - Алания 62
  • Республика Хакасия 59
  • Республика Калмыкия 52
  • Республика Адыгея 48
  • Республика Алтай 46
  • Ивановская область 42
  • Республика Марий Эл 39
  • Республика Крым 35
  • Магаданская область 28
  • Республика Ингушетия 26
  • Республика Тыва 16
  • Белгородская область 13
  • Костромская область 12
  • Еврейская автономная область 10
  • Республика Башкортостан 7
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 150 763.

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