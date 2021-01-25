За сутки в России подтверждено 19 290 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2382
- 2 Санкт-Петербург 2116
- 3 Московская область 1163
- 4 Нижегородская область 488
- 5 Ростовская область 386
- 6 Свердловская область 386
- 7 Воронежская область 385
- 8 Красноярский край 321
- 9 Вологодская область 300
- 10 Пермский край 297
- 11 Хабаровский край 294
- 12 Челябинская область 292
- 13 Самарская область 283
- 14 Иркутская область 260
- 15 Архангельская область 258
- 16 Саратовская область 250
- 17 Волгоградская область 246
- 18 Ульяновская область 239
- 19 Ставропольский край 237
- 20 Республика Карелия 236
- 21 Пензенская область 220
- 22 Ленинградская область 219
- 23 Приморский край 218
- 24 Забайкальский край 217
- 25 Ханты-Мансийский автономный округ 211
- 26 Тверская область 208
- 27 Мурманская область 207
- 28 Кировская область 205
- 29 Омская область 199
- 30 Краснодарский край 198
- 31 Республика Крым 192
- 32 Алтайский край 192
- 33 Калининградская область 191
- 34 Смоленская область 189
- 35 Брянская область 188
- 36 Тульская область 188
- 37 Ярославская область 185
- 38 Курская область 184
- 39 Удмуртская Республика 184
- 40 Астраханская область 179
- 41 Ивановская область 175
- 42 Белгородская область 175
- 43 Новгородская область 171
- 44 Оренбургская область 171
- 45 Орловская область 170
- 46 Республика Башкортостан 168
- 47 Тамбовская область 158
- 48 Тюменская область 155
- 49 Калужская область 153
- 50 Липецкая область 153
- 51 Владимирская область 152
- 52 Республика Коми 147
- 53 Республика Бурятия 147
- 54 Республика Дагестан 139
- 55 Новосибирская область 134
- 56 Республика Саха (Якутия) 132
- 57 Сахалинская область 117
- 58 Кемеровская область 113
- 59 Амурская область 111
- 60 Рязанская область 110
- 61 Томская область 103
- 62 Республика Чувашия 102
- 63 Севастополь 99
- 64 Курганская область 99
- 65 Псковская область 92
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 67 Республика Татарстан 87
- 68 Республика Мордовия 82
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 79
- 70 Республика Хакасия 77
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 74
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 73
- 73 Республика Калмыкия 72
- 74 Костромская область 69
- 75 Камчатский край 65
- 76 Республика Адыгея 56
- 77 Республика Алтай 46
- 78 Республика Марий Эл 46
- 79 Республика Ингушетия 45
- 80 Чеченская Республика 38
- 81 Магаданская область 24
- 82 Еврейская автономная область 16
- 83 Республика Тыва 9
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,1%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2%
За последние сутки подтверждено 456 смертей
- Москва 61
- Санкт-Петербург 59
- Красноярский край 25
- Московская область 21
- Краснодарский край 19
- Ростовская область 17
- Нижегородская область 16
- Свердловская область 16
- Воронежская область 15
- Республика Чувашия 13
- Пермский край 11
- Челябинская область 10
- Иркутская область 10
- Алтайский край 9
- Тульская область 8
- Республика Алтай 8
- Новосибирская область 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Республика Крым 7
- Омская область 7
- Владимирская область 6
- Ивановская область 6
- Ярославская область 6
- Белгородская область 5
- Республика Коми 5
- Мурманская область 5
- Севастополь 5
- Приморский край 5
- Смоленская область 4
- Волгоградская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Татарстан 3
- Оренбургская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Курская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Забайкальский край 2
- Костромская область 1
- Вологодская область 1
- Псковская область 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Саратовская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Камчатский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 69 918 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 003 человека
- Москва 5274
- Московская область 1118
- Санкт-Петербург 899
- Нижегородская область 491
- Свердловская область 396
- Ростовская область 371
- Челябинская область 369
- Красноярский край 319
- Хабаровский край 301
- Архангельская область 294
- Кировская область 284
- Вологодская область 279
- Саратовская область 279
- Самарская область 255
- Тверская область 252
- Краснодарский край 250
- Новгородская область 236
- Волгоградская область 233
- Ханты-Мансийский автономный округ 213
- Омская область 211
- Республика Карелия 210
- Ленинградская область 201
- Ямало-Ненецкий автономный округ 197
- Тульская область 195
- Ульяновская область 193
- Удмуртская Республика 186
- Смоленская область 184
- Ярославская область 177
- Воронежская область 176
- Республика Коми 174
- Тамбовская область 167
- Пензенская область 166
- Кемеровская область 157
- Оренбургская область 154
- Чеченская Республика 153
- Республика Саха (Якутия) 152
- Республика Дагестан 148
- Тюменская область 143
- Мурманская область 142
- Амурская область 134
- Брянская область 133
- Калужская область 128
- Липецкая область 124
- Забайкальский край 122
- Пермский край 118
- Алтайский край 118
- Иркутская область 118
- Псковская область 112
- Владимирская область 111
- Республика Бурятия 111
- Орловская область 107
- Калининградская область 106
- Томская область 105
- Приморский край 105
- Республика Чувашия 104
- Курская область 96
- Рязанская область 96
- Республика Татарстан 95
- Новосибирская область 90
- Ставропольский край 88
- Курганская область 87
- Астраханская область 84
- Кабардино-Балкарская Республика 83
- Республика Мордовия 71
- Севастополь 68
- Карачаево-Черкесская Республика 65
- Камчатский край 65
- Сахалинская область 63
- Республика Северная Осетия - Алания 62
- Республика Хакасия 59
- Республика Калмыкия 52
- Республика Адыгея 48
- Республика Алтай 46
- Ивановская область 42
- Республика Марий Эл 39
- Республика Крым 35
- Магаданская область 28
- Республика Ингушетия 26
- Республика Тыва 16
- Белгородская область 13
- Костромская область 12
- Еврейская автономная область 10
- Республика Башкортостан 7
- Ненецкий автономный округ 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 150 763.