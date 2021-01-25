За сутки в России подтверждено 19 290 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2382

2 Санкт-Петербург 2116

3 Московская область 1163

4 Нижегородская область 488

5 Ростовская область 386

6 Свердловская область 386

7 Воронежская область 385

8 Красноярский край 321

9 Вологодская область 300

10 Пермский край 297

11 Хабаровский край 294

12 Челябинская область 292

13 Самарская область 283

14 Иркутская область 260

15 Архангельская область 258

16 Саратовская область 250

17 Волгоградская область 246

18 Ульяновская область 239

19 Ставропольский край 237

20 Республика Карелия 236

21 Пензенская область 220

22 Ленинградская область 219

23 Приморский край 218

24 Забайкальский край 217

25 Ханты-Мансийский автономный округ 211

26 Тверская область 208

27 Мурманская область 207

28 Кировская область 205

29 Омская область 199

30 Краснодарский край 198

31 Республика Крым 192

32 Алтайский край 192

33 Калининградская область 191

34 Смоленская область 189

35 Брянская область 188

36 Тульская область 188

37 Ярославская область 185

38 Курская область 184

39 Удмуртская Республика 184

40 Астраханская область 179

41 Ивановская область 175

42 Белгородская область 175

43 Новгородская область 171

44 Оренбургская область 171

45 Орловская область 170

46 Республика Башкортостан 168

47 Тамбовская область 158

48 Тюменская область 155

49 Калужская область 153

50 Липецкая область 153

51 Владимирская область 152

52 Республика Коми 147

53 Республика Бурятия 147

54 Республика Дагестан 139

55 Новосибирская область 134

56 Республика Саха (Якутия) 132

57 Сахалинская область 117

58 Кемеровская область 113

59 Амурская область 111

60 Рязанская область 110

61 Томская область 103

62 Республика Чувашия 102

63 Севастополь 99

64 Курганская область 99

65 Псковская область 92

66 Кабардино-Балкарская Республика 90

67 Республика Татарстан 87

68 Республика Мордовия 82

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 79

70 Республика Хакасия 77

71 Республика Северная Осетия-Алания 74

72 Карачаево-Черкесская Республика 73

73 Республика Калмыкия 72

74 Костромская область 69

75 Камчатский край 65

76 Республика Адыгея 56

77 Республика Алтай 46

78 Республика Марий Эл 46

79 Республика Ингушетия 45

80 Чеченская Республика 38

81 Магаданская область 24

82 Еврейская автономная область 16

83 Республика Тыва 9

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2% За последние сутки подтверждено 456 смертей Москва 61

Санкт-Петербург 59

Красноярский край 25

Московская область 21

Краснодарский край 19

Ростовская область 17

Нижегородская область 16

Свердловская область 16

Воронежская область 15

Республика Чувашия 13

Пермский край 11

Челябинская область 10

Иркутская область 10

Алтайский край 9

Тульская область 8

Республика Алтай 8

Новосибирская область 8

Республика Саха (Якутия) 8

Республика Крым 7

Омская область 7

Владимирская область 6

Ивановская область 6

Ярославская область 6

Белгородская область 5

Республика Коми 5

Мурманская область 5

Севастополь 5

Приморский край 5

Смоленская область 4

Волгоградская область 4

Удмуртская Республика 4

Липецкая область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Башкортостан 3

Республика Татарстан 3

Оренбургская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Курская область 2

Ленинградская область 2

Республика Калмыкия 2

Забайкальский край 2

Костромская область 1

Вологодская область 1

Псковская область 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Саратовская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Камчатский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 69 918 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 003 человека Москва 5274

Московская область 1118

Санкт-Петербург 899

Нижегородская область 491

Свердловская область 396

Ростовская область 371

Челябинская область 369

Красноярский край 319

Хабаровский край 301

Архангельская область 294

Кировская область 284

Вологодская область 279

Саратовская область 279

Самарская область 255

Тверская область 252

Краснодарский край 250

Новгородская область 236

Волгоградская область 233

Ханты-Мансийский автономный округ 213

Омская область 211

Республика Карелия 210

Ленинградская область 201

Ямало-Ненецкий автономный округ 197

Тульская область 195

Ульяновская область 193

Удмуртская Республика 186

Смоленская область 184

Ярославская область 177

Воронежская область 176

Республика Коми 174

Тамбовская область 167

Пензенская область 166

Кемеровская область 157

Оренбургская область 154

Чеченская Республика 153

Республика Саха (Якутия) 152

Республика Дагестан 148

Тюменская область 143

Мурманская область 142

Амурская область 134

Брянская область 133

Калужская область 128

Липецкая область 124

Забайкальский край 122

Пермский край 118

Алтайский край 118

Иркутская область 118

Псковская область 112

Владимирская область 111

Республика Бурятия 111

Орловская область 107

Калининградская область 106

Томская область 105

Приморский край 105

Республика Чувашия 104

Курская область 96

Рязанская область 96

Республика Татарстан 95

Новосибирская область 90

Ставропольский край 88

Курганская область 87

Астраханская область 84

Кабардино-Балкарская Республика 83

Республика Мордовия 71

Севастополь 68

Карачаево-Черкесская Республика 65

Камчатский край 65

Сахалинская область 63

Республика Северная Осетия - Алания 62

Республика Хакасия 59

Республика Калмыкия 52

Республика Адыгея 48

Республика Алтай 46

Ивановская область 42

Республика Марий Эл 39

Республика Крым 35

Магаданская область 28

Республика Ингушетия 26

Республика Тыва 16

Белгородская область 13

Костромская область 12

Еврейская автономная область 10

Республика Башкортостан 7

Ненецкий автономный округ 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 150 763. Психотерапевт разъяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19