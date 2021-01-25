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25.01.2021 22:48
Рубрика: Экономика

Проект с оговоркой

Бизнес начал заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений
Текст: Екатерина Акопова
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8365)
В России заработал механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Подписано уже 25 таких соглашений - на 1,1 трлн рублей инвестиций, в 19 регионах будут созданы более 23 тысяч рабочих мест. В 2021 году предстоит расширить список отраслей, которые могут претендовать на спецусловия.

"С 1 апреля 2021 года процесс подписания перейдет "в цифру" - заработает информационная система "Капиталовложения". Плюс сам инструмент передадим в регионы", - отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Фото: istock
ЦБ введет минимальную доходность по инвестиционному страхованию

Как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, власти планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной зарплатой. И СЗПК - один из главных инструментов для достижения этой цели.

По словам Максима Решетникова, экономика "нуждается в долгосрочных инвестициях, а инвесторы - в долгосрочных гарантиях". "Идея запустить инвестиционный цикл - ответ на острую потребность экономики. До этого правительство перепробовало различные способы господдержки частных инвестиций, но особого результата они не дали. И в конце концов вышли на идею инвестиционных соглашений", - пояснила "Российской газете" руководитель департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Светлана Авдашева.

По словам проректора РАНХиГС Андрея Марголина, стабилизационная оговорка гарантирует инвестору, что условия, сложившиеся на момент начала инвестпроекта, не будут изменены в процессе его реализации. На инвесторов, заключивших СЗПК, не будут распространяться никакие меры, ухудшающие условия их деятельности. "В некотором смысле - это фундаментальный закон, дающий гарантии неизменности фискальной нагрузки для предприятий, заключивших СЗПК. Эффективность закона станет маркером инвестиционного климата страны, а предоставляемые государством гарантии позволят сохранить необходимый для устойчиво высоких темпов развития экономики страны уровень инвестиций", - заявил "РГ" президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Экономика страны нуждается в долгосрочных инвестициях, а инвесторы - в долгосрочных гарантиях

По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений, гендиректора "ФосАгро" Андрея Гурьева, заключившего СЗПК в декабре 2020 года, основной новацией закона является стабилизационная оговорка. Он отметил, что подписание соглашения о СЗПК на строительство комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений "гарантирует неизменность "условий игры" на срок до 20 лет, кроме того, новый механизм позволит компании в будущем компенсировать до 50% затрат на обеспечивающую инфраструктуру, а это более 3 млрд рублей".

Экономика Финансы Инвестиции

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