Партия "Зеленая альтернатива" идет на выборы в заксобрания 39 регионов

"Зеленая альтернатива" планирует участвовать в выборах в законодательные собрания 39 регионов России, а также в ходе думской кампании выдвинет, кроме партийного списка кандидатов, своих представителей примерно в 190 одномандатных округов из 225. Об этом заявил председатель партии Руслан Хвостов.

По его словам, такое решение принято после консультаций с местными отделениями партии и по результатам углубленной экспертизы локальной социально-политической повестки.

"Везде, где состоятся региональные выборы, есть актуальные экологические и социальные проблемы. Где-то даже слишком острые. Они обязательно станут приоритетными пунктами нашей партийной программы в том или ином субъекте страны", - цитирует Хвостова пресс-служба партии.

"Что касается федерального уровня, то, помимо партийного списка, "Зеленая альтернатива" выдвинет кандидатов примерно в 190 из 225 одномандатных округов", - отметил лидер партии.

Это, по заверению Хвостова, самая широкая избирательная кампания экологов за все время.