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26.01.2021 20:01
Рубрика: Спорт

Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина

Текст: Максим Домчев

Бывший игрок "Спартака" Жано Ананидзе принял участие в матче с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия договорился сыграть в футбол с Нурмагомедовым и пригласил Ананидзе, который в этот момент находился в Дубае.

"Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так. Хабиб очень круто играет, забил много голов", - цитирует Ананидзе "Чемпионат".

Грузинский футболист добавил, что выступил с интересным предложением. "Сказал Джике: "У вас нападающего не хватает, Кокора ушел. Подписывайте Хабиба в "Спартак". В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб - отличный парень," - сказал Ананидзе.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов Футбольные трансферы

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