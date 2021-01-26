Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина

Бывший игрок "Спартака" Жано Ананидзе принял участие в матче с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Капитан "Спартака" Георгий Джикия договорился сыграть в футбол с Нурмагомедовым и пригласил Ананидзе, который в этот момент находился в Дубае.

"Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так. Хабиб очень круто играет, забил много голов", - цитирует Ананидзе "Чемпионат".

Грузинский футболист добавил, что выступил с интересным предложением. "Сказал Джике: "У вас нападающего не хватает, Кокора ушел. Подписывайте Хабиба в "Спартак". В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб - отличный парень," - сказал Ананидзе.