Байден предсказал Америке больше смертей из-за коронавируса

Президент США Джозеф Байден заявил в ходе своего выступления в Белом доме, что число смертей в результате последствий заражения коронавирусом в США может превысить 600 тысяч человек, прежде чем ситуация изменится к лучшему. По его словам, "в общей сложности мы увидим где-то между 600 и 660 тысячами смертей в США, прежде чем преодолеем нынешний тяжелый этап, и ситуация начнет улучшаться".

По данным Университета Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 25 миллионов инфицированных коронавирусом. Скончалось от его последствий 419 тысяч 696 человек. Всего в мире зафиксировано 2 135 108 смертей.