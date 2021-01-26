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26.01.2021 18:20
Рубрика: Спорт

Пересчитали "звезды"

Болельщики определили расширенные составы на ежегодный гала-матч Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Интернациональная Единая лига, где выступают девять наших команд и четыре зарубежные и которая параллельно является высшим дивизионом мужского чемпионата России, подвела итоги голосования болельщиков по определению расширенных составов на традиционный "Матч Звезд".

Праздник баскетбола в этом году состоится 14 февраля на арене дворца спорта в столичном Петровском парке и пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды Мира". На начальном этапе выбора поклонникам наших команд предлагалось назвать по три доморощенных игрока и столько же зарубежных легионеров.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В список кандидатов в мужскую баскетбольную сборную вошли 27 человек

Вот за кого из россиян в наших клубах было отдано больше всего голосов: "Автодор" (Саратов) - Михайловский, Квитковских, Петенев; "Енисей" (Красноярск) - М.Кулагин, Митусов, Гудумак; "Зенит" (Санкт-Петербург) - Фридзон, Зубков, Трушкин; "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - Ильницкий, Нягу, Емченко; БК "Нижний Новгород" - Астапкович, Бабурин, Комолов; "Парма" (Пермский край) - Григорьев, Шейко, Жмако; УНИКС (Казань) - Жбанов, Колесников, Клименко; БК "Химки" - Швед, Барашков, Зайцев; ЦСКА - Курбанов, Боломбой, Ухов. Очень важный показатель - процент голосов за того или иного баскетболиста каждой конкретной команды. Здесь среди россиян абсолютным лидером является защитник "Енисея" и национальной дружины Михаил Кулагин (67,8%). За ним с небольшим отставанием идет форвард столичных армейцев и сборной страны Никита Курбанов (63,6%).

Из легионеров наибольшей популярностью у болельщиков пользуется литовский бомбардир "Пармы" Адас Юшкевичюс (77,3%) и открытие нынешнего сезона, представитель далеко не самой баскетбольной в Старом Свете страны датчанин Габриэль Иффе Лундберг, защищающий цвета польского клуба "Зелена-Гура" (73,2%). Теперь на втором этапе голосования слово за журналистами ведущих изданий, постоянно пишущих о баскетболе. До 1 февраля они должны сформировать окончательные составы сборных звезд.

В последние дни в чемпионате прошли четыре встречи. Вот их результаты: "Енисей" - "Астана" (Казахстан) - 77:76, "Цмоки-Минск" (Беларусь) - "Калев" (Эстония) - 72:80, "Зелена-Гура" (Польша) - "Автодор" - 77:64, БК "Нижний Новгород" - УНИКС - 66:91.

Фото: championsleague.basketball
"Нижний Новгород" вышел в следующий круг Лиги чемпионов ФИБА

Уверенную победу казанцев в волжском дерби прокомментировал главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис: "Счастлив не столько успеху, сколько тому, что мы сумели продемонстрировать характер. Причина проста: отношусь с уважением к БК "НН". Мы серьезно воспринимаем противостояния с этим коллективом. В "Нижнем" особая культура. Клуб помогает развиваться молодым игрокам, я довольно часто приглашаю баскетболистов из этого проекта. В матче мы показали хорошую защиту, двигали мяч с нужной скоростью, были агрессивны. Именно благодаря обороне смогли создать себе отрыв. Постараемся продолжать в том же духе".

В турнире по проценту побед в зоне попадания в плей-офф находятся: "Зенит" СПб - 11 выигрышей - 1 поражение (91,7%), ЦСКА - 10-2 (83,3%), УНИКС - 10-4 (71,4%), "Локомотив-Кубань" - 9-5 (64,3), БК "Нижний Новгород" - 6-5 (54,5%), "Зелена-Гура" - 8-7 (53,3%), "Автодор" - 6-7 (46,2%), БК "Химки" - 5-6 (45,5%).

Спорт Баскетбол

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