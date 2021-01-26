Лондонский "Челси" объявил об увольнении с поста главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Контракт со специалистом был рассчитан до июля 2022 года.

Лэмпард будучи игроком стал легендой "Челси", но как тренер он себя так и не проявил. Фото: Reuters

В заявлении на сайте "синих" говорится, что решение о прекращении сотрудничества с Лэмпардом было очень сложным, но необходимым. В "Челси" подчеркнули: никаких больше заявлений не будет до тех пор, пока не будет утверждена кандидатура нового рулевого. По информации британских СМИ, им станет экс-тренер дортмундской "Боруссии" и "ПСЖ" Томас Тухель.

- Нельзя подобрать удачный момент для расставания с такой клубной легендой, как Фрэнк. Но после длительных обсуждений и раздумий было решено, что сейчас нам нужны перемены, чтобы "Челси" получил время для улучшения игры и результатов в нынешнем сезоне, - говорится в сообщении на сайте "синих".

Глупо отрицать, что "Челси" в последнее время резко сдал. Посудите сами: из последних восьми встреч в чемпионате Англии команда выиграла лишь в двух и потерпела пять поражений. Как итог - лондонцы опустились на девятое место в турнирной таблице с отставанием от лидера "МЮ" в 11 очков.

Пока борьба в европейских первенствах в самом разгаре, российские клубы продолжают готовиться к возобновлению чемпионата. Главная пока новость межсезонья - возможное возвращение экс-лидера "Спартака" Квинси Промеса в московскую команду. По поступающей информации "красно-белые" ведут переговоры с амстердамским "Аяксом". При этом спартаковцы уже договорились с Промесом по условиям личного контракта: договор будет рассчитан на 3,5 года, а зарабатывать в России Квинси будет около 2,7 миллиона евро в год. Что касается суммы трансфера, то, опять же по неофициальным данным, "Спартак" заплатит "Аяксу" примерно 12 миллионов евро.

За 1,5 года работы в "Челси" Лэмпард не завоевал ни одного титула

В самом амстердамском клубе, как пишет издание De Telegraaf, все еще ждут официального предложения от "красно-белых". При этом сообщается, что "Аякс" готов отпустить Квинси. Вероятно, беседа между представителями команд была, и уже в ближайшие дни поступит предложение, после чего сторонам останется только прийти к консенсусу.

Промес - один из лучших легионеров в истории "красно-белых". За четыре сезона в Премьер-лиге (с 2014 по 2018 год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси не только много ассистировал партнерам, но и забивал достаточно: в 135 встречах он отличился 66 раз.

Промес может стать вторым игроком из Нидерландов, пополнившим состав "Спартака" этой зимой. Ранее "красно-белые" подписали контракт с полузащитником ПСВ из Эйндховена Йорритом Хендриксом.