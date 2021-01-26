Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) раскрыла подробности проведения прыжкового фестиваля, который состоится в первый день "Кубка Первого канала". Необычный и зрелищный командный турнир с участием всех сильнейших спортсменов нашей сборной пройдет на московской ледовой арене "Мегаспорт" с 5 по 7 февраля.

Соперничать в исполнении ультра-си элементов в таком формате одиночники будут впервые. Итак, турнир тоже будет командным. Четыре фигуристки бросят вызов четырем одиночникам-мужчинам.

Самые сложные прыжки увидим в исполнении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, которая владеет акселем в 3,5 оборота, а также наших "квадисток" - трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой и обладательницы "бронзы" чемпионата Европы Александры Трусовой. Для Саши, которую называют "королевой четверных", такой турнир - просто мечта.

Напомним, что Трусова - первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Также она первой исполнила три четверных в одной программе: четверной лутц, каскад четверной тулуп - тройной тулуп, четверной тулуп.

Так что конкуренция будет серьезной. У мужчин в прыжковом турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

Помимо оваций зрителей (а турнир пройдет при заполненных трибунах) команда победителей получит существенный денежный приз из общего призового фонда в 10 миллионов рублей. Точные правила турнира пока не озвучены, но в пресс-службе ФФККР заверили, что состязание получится максимально интересным и непредсказуемым.

Между тем для поклонников фигурного катания подготовили еще один сюрприз. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не ограничатся выполнением обязанностей капитанов. После жеребьевки, по итогам которой определится состав двух команд, любимые фигуристки выступят с показательными номерами.