Чему будут посвящены новые союзные программы

Возможность реализации союзной программы, посвященной исключительно фундаментальным работам, впервые рассматривается академическими центрами России и Беларуси. О новом стратегическом направлении исследователей двух стран сообщил во вторник на пресс-конференции первый заместитель руководителя академии наук Беларуси Сергей Чижик.

Участие в научно-технических проектах Союзного государства, по его словам, является "значимой областью деятельности белорусских ученых". Сейчас, уточнил академик, выполняется несколько проектов, но в потенциале заложено еще два десятка программ.

До сих пор, пояснил ученый, в совестной работе акцент делался "на практикоориентированность. А ведь без соответствующего задела и глубоких научных разработок ограничиваются наши перспективы. Сегодня мы уже начали формировать такую программу, есть предложения и с российской стороны", - констатировал Чижик.

По союзной программе "Аддитивность", в частности, планируется разработать технологии, материалы и оборудование для 3D-печати. В планах ученых и осуществление космических проектов. Кроме того, совместно с российскими коллегами идет работа над созданием новой программы по исследованию единого социогуманитарного пространства.

Напомнив об общем историко-культурном наследии народов братских стран, участники конференции обратили внимание и на серьезные трансформации, которые происходят в обществе. "Поэтому вместе с нашими российскими коллегами мы должны создать хороший научный фундамент для формирования зрелого мировоззрения", - считает главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец.