Что будет с российской валютой в феврале

Курс рубля в последние дни снижается к доллару при отсутствии, казалось бы, на это серьезных рыночных причин. Вероятно, на российскую валюту давят специфические геополитические факторы - инвесторы пока не знают, как на них реагировать, что вносит вклад в нестабильность показателей курса. В целом в зависимости от того, какой будет в ближайшее время санкционная риторика по отношению к России, сложится и самочувствие рубля в феврале, считают аналитики.

В понедельник курс российской валюты опускался до январского минимума и приближался уже к 76 рублям за доллар. Днем во вторник рубль свои позиции немного укрепил, но доллар все равно торговался выше 75 рублей.

В целом в январе российская валюта не выходила за пределы коридора 73-76 рублей за доллар. Это, в отличие от динамики прошлого года, совсем небольшой промежуток колебаний. В конце 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ситуация, когда курс рубля по отношению к доллару сильно меняется, не является нормальной. Но при этом глава ЦБ выступает за плавающий курс рубля, определяющийся рынком.

При этом в последние дни наблюдается нестабильность мировых рынков, вызванная перебоями в поставках вакцины от коронавируса в Евросоюзе, а также проблемами с принятием в сенате США нового пакета фискальных стимулов объемом в 1,9 трлн долларов - и это давит на рубль, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Дополнительным фактором, оказывающим давление на рубль с начала января, остается сложная геополитическая обстановка - в последние недели усилилась антироссийская риторика, что угрожает новыми санкциями, отмечает он.

Так, новый президент США Джо Байден заявил, что исключает "перезагрузку" в отношениях с Россией и готовит новые ограничительные меры. "В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких антироссийских санкций (госдолг, банки) от новой администрации Байдена. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток-2". Однако повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам", - рассказывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Если вдруг возможные санкции со стороны США станут секторальными, то рубль может вернуться к пятилетним минимумам, достигнутым в марте прошлого года (82 рубля за доллар и 94 - за евро), даже в случае сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры, считает Бабин. Однако пока более вероятно, что, если санкции и введут, они будут носить, как и раньше, персональный характер, добавляет аналитик. "И если нефть останется на текущих уровнях - около 55 долларов за баррель Brent, рубль способен после кратковременной эмоциональной просадки вернуться в месячный коридор 73-76 рублей за доллар. В базовом сценарии российская валюта будет находиться в нем в ближайший месяц", - прогнозирует он.

Инвесторы пока не спешат вкладываться в российскую валюту во многом из-за усилившейся санкционной риторики США

Схожие ожидания по динамике рубля и у Васильева. "Первый квартал - наиболее благоприятный для курса рубля благодаря сильному текущему счету, высоким ценам на нефть, низкому спросу на импорт. В этом году поддержку рублю оказывают ограничения на внешний туризм из-за пандемии, которые снижают спрос на валюту. Также в пользу активов развивающихся стран и рубля будут выступать ожидания принятия нового крупного пакета бюджетных расходов в США", - перечисляет он.

Наконец, ФРС США и Европейский центробанк (ЕЦБ) будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью, что благоприятно для высокодоходных активов развивающихся стран, включая российские активы, говорит Васильев. Так, в США менее чем за год в экономику влиты дополнительно более 3 трлн долларов, а программа выкупа активов ЕЦБ расширена до 1,35 трлн евро. Базовые процентные ставки в Америке и Европе находятся на нуле.