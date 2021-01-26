Шестьдесят шестой глава правительства Италии Джузеппе Конте официально объявил о сложении полномочий. Действующий кабмин оказался в крайне затруднительном положении после выхода из правящего блока партии бывшего премьера Маттео Ренци "Живая Италия", которая была недовольна тем, как власти реализуют план восстановления экономики, финансируемый Евросоюзом.

Несмотря на то, что буквально на прошлой неделе Конте и его министры заручились поддержкой обеих палат итальянского парламента, голосование по вотуму доверия в сенате наглядно продемонстрировало (156 сенаторов проголосовали "за", "против" высказались 140 парламентариев, а 16 воздержались), что эффективно руководить страной при наличии весьма крайне шаткого большинства в верхней палате не получится.

Для преодоления неожиданно затянувшегося политического кризиса Конте, который за последние 509 дней, что он находится у власти, успел превратиться из простого адвоката в матерого политика, пошел ва-банк. "Наступил момент истины. Сейчас станет ясно, что на самом деле крылось за действиями "Живой Италии"", - подчеркнул премьер накануне ухода, непрозрачно намекнув на то, что истинная цель экс-премьера Ренци заключалась в устранении конкурента, а вовсе не в желании доказать свою правоту ради блага страны.

Эксперты отмечают, что отставка Конте, скорее всего, будет формальной. Профессор намерен создать новое правительство широкой коалиции за счет привлечения либеральных и умеренных центристских сил. Не исключается также, что в так называемый кабмин национальной ответственности попадут представители партии Берлускони "Вперед, Италия". Если дело выгорит, Конте и сотоварищи из Движения "5 звезд" и Демпартии смогут рассчитывать с Сенате на поддержку 175 парламентариев и спокойно дотянуть до конца 2023 года.

Как бы там ни было, с этого момента "мяч переходит" в руки мудрого арбитра, коим в привыкшей к подобным политическим встряскам Италии традиционно считается глава государства. Именно 79-летнему президенту Серджо Маттарелле придется вывести по итогам консультаций с представителями парламентских групп наиболее приемлемую политическую формулу и принять финальное решение. По мнению местных обозревателей, на данном этапе вырисовываются четыре сценария дальнейших событий. Первый и, пожалуй, самый обсуждаемый вариант сводится к тому, что во избежание ненужных потрясений президент поручит действующему премьеру продолжить выполнение своих обязанностей и вручит ему мандат на формирование следующего кабмина. В качестве альтернативы Маттарелла может доверить эту миссию одному из представителей итальянских политических институтов. Не исключено также, что глава государства остановит свой выбор на технократе, главной задачей которого станет проведение реформ, нацеленных на постпандемийное восстановление страны. Таких примеров в истории итальянской республики тоже было немало.

Самым радикальным выходом из кризиса могут стать роспуск парламента и проведение в Италии досрочных выборов

И, наконец, самым радикальным выходом из кризиса может стать роспуск парламента и проведение досрочных выборов. О них грезит убежденная в безоговорочной победе правоцентристская коалиция. Ее представителей по понятным причинам Конте не намерен брать в коалицию, за исключением, пожалуй, партии Берлускони, которая утратила прежнюю политическую форму. В случае, если Италия вернется к избирательным урнам, электоральное преимущество, согласно опросам Swg, Emg e Index Research, окажется на стороне "Лиги" во главе с Маттео Сальвини и "Братьев Италии" под руководством Джорджи Мелони. Последние за рекордно короткие сроки сумели на 2 процента обогнать некогда популярных "пятизвездочников". Эти данные выглядят еще более убедительно на фоне результатов другого исследования, опубликованного Termometro Politico буквально за день до отставки Конте, согласно которым 57,2 процента граждан Италии высказались за уход премьера.

По мнению аналитиков, ситуация может находиться в подвешенном состоянии как пару часов или дней, так и несколько недель. Хотя, объективно говоря, на этот раз Италия просто не может позволить себе такую роскошь, как долгие театрализованные политические игры с перетягиванием одеяла на себя.