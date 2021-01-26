Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии

Десять контейнеров с респираторами FFP2 были украдены в результате взлома на складе в Восточной Вестфалии в населенном пункте Херцеброк-Клархольц, сообщает телеканал t-online.de.

По имеющейся на данный момент информации, неизвестные лица в период с вечера воскресенья по утро понедельника открыли окно офиса и получили доступ в здание, где, помимо прочего, хранились контейнеры с респираторами.

Затем они открыли автоматические ворота и вывезли похищенное. По данным полиции, ущерб составил 40 тысяч евро. Правоохранители надеются выследить преступников с помощью свидетелей.