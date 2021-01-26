Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова"

Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании BETA Film (Германия) для показа на платном канале Fox German, рассчитанном на немецкоговорящую аудиторию. Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию. О сделке написал престижный индустриальный журнал Variety.

Напомним, что "Перевал Дятлова" режиссеров Евгения Никишова и Валерия Федоровича (художественный руководитель Павел Костомаров) производства компании 1-2-3 Production рассказывает о драматических событиях зимы 1959 года, когда группа российских туристов отправилась в лыжный поход из Свердловска по горам Северного Урала. Безымянный перевал горы Холатчахль стал их последним пристанищем - все участники похода погибли страшной смертью. Версий произошедшего много. Именно их постепенно раскрывает вымышленный персонаж истории - агент КГБ в исполнении Петра Федорова, прибывший на место событий для секретного расследования. "Сериал набирает обороты, когда вымышленный агент КГБ Олег прибывает для проведения сверхсекретного расследования. С помощью местного судмедэксперта Кати Олег неустанно пытается выяснить, что случилось с отдыхающими, но понимает, что с каждым раскрытым ответом возникает все больше вопросов", - пишет Variety.

Осенью 2020 года сериал "Перевал Дятлова" с успехом прошел в эфире телеканал ТНТ и на видеоплатформе PREMIER. По итогам года проект назван кинокритиками лучшим сериалом 2020 года (по опросу сайта Кино-театр.ру), а также вошел в топы лучших сериалов 2020 в нашем издании. Помимо "РГ" - в таких СМИ, как Кино.mail.ru, Кинопоиск, Медуза, Afisha.ru, Vokrug.TV, Igromania.ru и других.