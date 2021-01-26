Должникам установят размер минимального дохода, защищенного от взыскания

Правительство России поддержало законопроект, который защищает от взыскания определенный минимум из дохода должника. Иными словами, какими бы ни были долги человека, у него всегда будет оставаться гарантированная сумма, которую ни приставы, ни кредиторы от получки не отрежут.

Как рассказал один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, инициативу внесут в Госдуму в ближайшее время. Проект планируют принять в весеннюю сессию. При этом законодатели учтут замечания правительства.

Предполагается, что защищенная сумма в ежемесячном доходе должника составит сумму не ниже размера прожиточного минимума.

"Уточнения, предложенные правительством, обоснованны и связаны с тем, что мы приняли поправки, касающиеся методики расчета МРОТ. Мы готовы сделать изменения в течение недели и внести законопроект в Госдуму", - рассказал Андрей Исаев.

Также в правительстве обратили внимание, что проект предлагает внести в ГПК норму, предусматривающую возможность учета материального положения не только должника, но и лиц, находящихся на его иждивении.

То есть если у должника, скажем, трое малолетних детей, семью не заставят жить на один МРОТ отца. Минимальная защищенная сумма получки будет повышена.

При этом правительственные эксперты указали, что аналогичные поправки в таком случае надо внести и в закон об исполнительном производстве.

Разработчики законопроекта напоминают, что действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50 процентов зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию. Инициатива депутатов позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. После того, как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход.

Человек, попавший в сложную ситуацию из-за долгов, сможет определить один счет, на котором будет гарантированно сохраняться минимальный доход. Никто не арестует эти суммы

"Нам недоступен текст предлагаемого законопроекта, однако его концепция понятна, - сказал советник Федеральной палаты адвокатов РФ Игорь Пастухов. - Очевидно, что она исходит из необходимости поддержания баланса между интересами взыскателя и должника. Законодатель имеет полномочие и обязан определить, какая из этих сторон подлежит большей защите, обеспечивающей возможность ее существования".

По его словам, предложение представляется вполне обоснованным и соответствует правовым позициям Конституционного суда.