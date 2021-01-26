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26.01.2021 20:27
Рубрика: Власть

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"Единая Россия" выступила с новыми социальными инициативами
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что жители осажденного Севастополя получат выплаты в честь 75-летия Победы. Он также предложил компенсировать малоимущим семьям расходы на интернет и объявил в партии повторный сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом.
Социальный форум "Единой России" прошел в онлайн-формате. Фото: er.ru Социальный форум "Единой России" прошел в онлайн-формате. Фото: er.ru
Социальный форум "Единой России" прошел в онлайн-формате. Фото: er.ru

Вчера "Единая Россия" провела второй Социальный форум, который прошел в онлайн-формате. Он был посвящен работе волонтерских центров, развернутых по всей стране. С вопросами и предложениями к председателю партии по видеосвязи могли обратиться жители регионов России, волонтеры и общественники. В начале своего выступления Медведев заявил, что будущее партии нужно связать с теми "единороссами", которые активно помогали людям в период пандемии. "Это особенно касается депутатов Государственной Думы и других уровней власти с учетом предстоящих выборов", - подчеркнул он.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Медведев призвал навести порядок в системе домов престарелых

Медведев также предложил "единороссам" продолжить сбор взносов для помощи пострадавшим от пандемии. Он напомнил, что в прошлый раз удалось собрать порядка 400 миллионов рублей. Эти средства пошли на помощь медикам и людям, которые находятся в трудной ситуации. Но "денег никогда не бывает много", заметил Медведев и поручил секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку снова организовать сбор пожертвований. Еще одна инициатива Медведева - предусмотреть механизм компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей. По его словам, это нужно и для того, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо.

В ходе форума на несправедливость в отношении жителей осажденного Севастополя пожаловалась глава севастопольского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник. "Общаясь с людьми старшего поколения, мы услышали много добрых слов в поддержку закона, который недавно подписал президент Владимир Путин о приравнивании жителей осажденного Севастополя к ветеранам. И сегодня они могут пользоваться одинаковыми льготами. Но им не удалось получить единоразовую выплату в размере 75 тысяч рублей. Мы предлагаем изыскать возможность и выплатить жителям осажденного Севастополя эти деньги. Это будет шаг справедливости по отношению к нашим мужественным землякам, ведь их осталось всего 1096 человек", - рассказала она о ситуации. Медведев поддержал эту инициативу. "Надо восстановить справедливость. И, вне всякого сомнения, жители осажденного Севастополя эту выплату должны получить. С учетом количества людей - это не Бог весть какие деньги. Уверен, что их можно изыскать", - сказал он.

Волонтер из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин обратился с предложением лицензировать деятельность частных домов престарелых. По словам активиста, некоторые бизнесмены экономят на дополнительных средствах по улучшению условий проживания и противопожарной безопасности. Медведев предложил взвешенно подходить к этому вопросу, но согласился, что ситуация в некоторых домах престарелых тяжелая. Он призвал навести порядок в системе домов престарелых, особенно в коммерческом секторе. Но при этом отметил, что нельзя просто "прихлопнуть" частные учреждения. В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сказал, что в ведомстве уже разработано предложение лицензировать деятельность учреждений, оказывающих социальные услуги. Для организаций, которые на сегодня осуществляют деятельность "не совсем легально", будет установлен "переходный период" для максимального вхождения в легальную зону. "Этот "переходный период" действительно помог бы осуществить все необходимые мероприятия. Те, кто пройдет это "сито", дальше будут работать. А кто не пройдет - те должны быть закрыты", - прокомментировал Медведев.

Нужно предусмотреть механизм компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей 

В ходе форума председатель ЕР констатировал, что ситуация с ковидом развивается обнадеживающе, но остаются и проблемы. "Нужно смотреть правде в глаза: эти угрозы еще никак не сняты, - сказал он, обратив внимание в том числе на вопросы, связанные с новыми штаммами коронавируса и медициной в целом. - Нам нужно запастись терпением и продолжать эту работу". В связи с этим он предложил обеспечить вакцинацию волонтеров, борющихся с пандемией. По его словам, это позволит им на собственном примере показать необходимость вакцинации.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

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