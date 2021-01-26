Эксперты Роскачества обнаружили в пряностях кишечную палочку и плесень

Новости

В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 09:09
В Красноярске объявили режим "черного неба" 08:55
Врач объяснила, в каком случае надо бить тревогу после COVID-19 08:40
В России от гриппа уже привились 59% граждан 08:33
В Москве открыли новые перехватывающие парковки 08:26
Россияне назвали основные сложности в поиске работы 08:10
Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате 08:03
Центр Помпиду в Париже закроют на четыре года 07:50
Трамп открыл офис во Флориде 07:45
Представители Фемиды призвали Байдена отменить смертную казнь в США 07:35
Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей 07:21
Перечислены самые частые ошибки держателей банковских карт 06:54
Во Владивостоке начали строить первую в ДФО парковку с роботами 06:41
Офтальмолог рассказала, как COVID-19 влияет на глаза 06:20
Эксперт подсказал способы найти телефон без геолокации 06:06
Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины 05:56
Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену 05:37
Резолюцию об импичменте Трампа передали в американский Сенат 05:01
В Хабаровском крае руководство детсада оштрафовали за избиение девочки 04:30
Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19 04:28
Академик оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19 04:02
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах 03:30
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
Минфин США возглавит Джанет Йеллен 02:43
Пользователи Twitter станут "орнитологами" в рамках борьбы с фейками 02:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 09:19
Рубрика: Экономика

Эксперты Роскачества обнаружили в пряностях кишечную палочку и плесень

Текст: Светлана Ментюкова
Эксперты обнаружили в пряностях патогенные микроорганизмы, плесень и кишечную палочку. Зато не нашли превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов: кадмия, свинца, мышьяка и ртути. Роскачество развеяло самые популярные потребительские мифы о пряностях, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В продукции некоторых торговых марок эксперты обнаружили патогенные микроорганизмы, плесени и кишечную палочку. Кроме этого, в нескольких товарах выявили следовые количества пестицидов, не регламентированных российским законодательством", - говорится в сообщении.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В Роскачестве назвали ставшие менее качественными марки творога

Там также уточняется, что бактерии группы кишечной палочки, а также превышение норм по содержанию плесени были обнаружены в паприке, превышение количества бактерий выявлено в куркуме и красном молотом остром перце.

"В продукции одной торговой марки обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в пряностях трех торговых марок выявлены превышения установленных законодательством норм по количеству бактерий, у пяти торговых марок превышения по количеству плесени", - говорится в сообщении Роскачества. Там также отмечается, что в пряностях одной и той же торговой марки встречалось несколько нарушений.

Профессор Всероссийского НИИ Пищевых добавок (Филиал ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М.Горбатова" РАН) Наталья Шарова, слова которой приводятся в сообщении, основными причинами подобных нарушений прежде всего называет человеческий фактор - несоблюдении санитарных норм на предприятии, а также неправильные условия хранения продукта.

В Роскачестве отметили, что в исследованной экспертами продукции не обнаружены запрещенные в России пестициды (ГХЦГ и ДДТ), но выявлены другие. "Мы исследовали продукцию на наличие 398 пестицидов, которые не регламентированы российским законодательством. В результате исследования в 18 товарах из 38 выявлены следовые количества пестицидов таких групп, как гербициды, фунгициды, инсектициды/акарициды и регулятор роста", - указывают в Роскачестве. Правда, подчеркнули там, обнаруженные следовые количества пестицидов не превышают норм, установленных в Евросоюзе, и не могут нанести вред здоровью человека.

Там также сообщили, что антирейтинг по количеству следовых количеств пестицидов возглавил острый красный молотый перец. В сумме у острого перца, говорится в сообщении, сразу нескольких торговых марок выявили следовые количества 62 пестицидов.

В Роскачестве подчеркнули, что вопреки основному потребительскому мифу, в пряностях не обнаружено превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов: кадмия, свинца, мышьяка, ртути.

Фото: iStock
Роскачество нашло в горьком шоколаде плесень и кишечную палочку

Уточняется, что всего Роскачество исследовало пряности 9 видов (лавровый лист, перец острый красный молотый, куркума молотая, семена тмина, семена кунжута, корица молотая, чеснок сушеный, гвоздика целая, паприка молотая) 15 торговых марок. Всего в данной категории "пряности" исследовано 38 товаров. Вся продукция изготовлена по собственным нормативным документам либо без указания документов. Страны происхождения: Россия, Австрия, Польша и Хорватия.

Пряности - вещества растительного происхождения (листья, коренья, семена, цветы, бутоны и так далее). Кроме аромата, они могут придавать пище терпкий, жгучий или горький вкус.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах
Резолюцию об импичменте Трампа передали в американский Сенат
Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков