Эксперты Роскачества обнаружили в пряностях кишечную палочку и плесень

Эксперты обнаружили в пряностях патогенные микроорганизмы, плесень и кишечную палочку. Зато не нашли превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов: кадмия, свинца, мышьяка и ртути. Роскачество развеяло самые популярные потребительские мифы о пряностях, сообщает пресс-служба ведомства.

"В продукции некоторых торговых марок эксперты обнаружили патогенные микроорганизмы, плесени и кишечную палочку. Кроме этого, в нескольких товарах выявили следовые количества пестицидов, не регламентированных российским законодательством", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что бактерии группы кишечной палочки, а также превышение норм по содержанию плесени были обнаружены в паприке, превышение количества бактерий выявлено в куркуме и красном молотом остром перце.

"В продукции одной торговой марки обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в пряностях трех торговых марок выявлены превышения установленных законодательством норм по количеству бактерий, у пяти торговых марок превышения по количеству плесени", - говорится в сообщении Роскачества. Там также отмечается, что в пряностях одной и той же торговой марки встречалось несколько нарушений.

Профессор Всероссийского НИИ Пищевых добавок (Филиал ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М.Горбатова" РАН) Наталья Шарова, слова которой приводятся в сообщении, основными причинами подобных нарушений прежде всего называет человеческий фактор - несоблюдении санитарных норм на предприятии, а также неправильные условия хранения продукта.

В Роскачестве отметили, что в исследованной экспертами продукции не обнаружены запрещенные в России пестициды (ГХЦГ и ДДТ), но выявлены другие. "Мы исследовали продукцию на наличие 398 пестицидов, которые не регламентированы российским законодательством. В результате исследования в 18 товарах из 38 выявлены следовые количества пестицидов таких групп, как гербициды, фунгициды, инсектициды/акарициды и регулятор роста", - указывают в Роскачестве. Правда, подчеркнули там, обнаруженные следовые количества пестицидов не превышают норм, установленных в Евросоюзе, и не могут нанести вред здоровью человека.

Там также сообщили, что антирейтинг по количеству следовых количеств пестицидов возглавил острый красный молотый перец. В сумме у острого перца, говорится в сообщении, сразу нескольких торговых марок выявили следовые количества 62 пестицидов.

В Роскачестве подчеркнули, что вопреки основному потребительскому мифу, в пряностях не обнаружено превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов: кадмия, свинца, мышьяка, ртути.

Уточняется, что всего Роскачество исследовало пряности 9 видов (лавровый лист, перец острый красный молотый, куркума молотая, семена тмина, семена кунжута, корица молотая, чеснок сушеный, гвоздика целая, паприка молотая) 15 торговых марок. Всего в данной категории "пряности" исследовано 38 товаров. Вся продукция изготовлена по собственным нормативным документам либо без указания документов. Страны происхождения: Россия, Австрия, Польша и Хорватия.

Пряности - вещества растительного происхождения (листья, коренья, семена, цветы, бутоны и так далее). Кроме аромата, они могут придавать пище терпкий, жгучий или горький вкус.