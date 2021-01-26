ЕС советует избегать поездки в десять стран Европы

Еврокомиссия рекомендует гражданам Евросоюза избегать ненужных поездок в Швецию и еще девять стран ЕС. Об этом сообщает Nyhetssajten Europaportalen.

"Следует воздержаться от путешествий в страны с высоким уровнем риска заражения коронавирусом", - говорит комиссар ЕС Ильва Йоханссон. В список таких стран входят Швеция, Нидерланды, Португалия, Словакия, Ирландия, Литва, Словения, Латвия, Эстония, Кипр и Мальта.

Но тем, кому все же необходимо поехать в эти государства, Еврокомиссия рекомендует сдавать тесты на COVID-19 и уйти карантин на срок до двух недель.

В Еврокомиссии пояснили, что список неблагополучных с точки зрения распространения COVID-19 стран был составлен следующим образом: государства с 500 или более новыми случаями коронавируса за последние две недели на 100 000 жителей классифицируются как страны высокого риска.

Наиболее сложная ситуация с точки зрения коронавируса в Швеции. За все время пандемии там зафиксировано свыше 547 тысяч случаев, умерли 11005 человек. В Литве - более 177 тысяч случаев, умерли 2664 человека.