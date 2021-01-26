Эвакуация из зон ЧС может стать принудительной

МЧС России добивается права получения более четкой, точной и оперативной информации от регионов о грозящих им ЧП, а также права принудительно эвакуировать население из зон ЧС. Об этом говорится в проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который разработали в спасательном ведомстве.

В настоящее время законопроект прошел все инстанции и получил положительные согласования во всех заинтересованных ведомствах. Возражений во время обсуждений практически не возникло, потому что многим была понятна подоплека появления этого документа.

Идея доработки действующего законодательства витала давно и не только в кабинетах спасательного ведомства.

Как только по телевизору появлялись репортажи из зон подтоплений или других бедствий, то неизменно появлялись кадры, на которых некоторые местные жители отказывались от услуг спасателей. Они оставались на крышах своих затопленных домов, даже не думая спускаться в лодки МЧС.

Свой отказ эвакуироваться люди обосновывают тем, что, мол, боятся оставить свое имущество, опасаясь мародеров. Заставить людей прыгать в лодку спасатели не могли. Приходилось уплывать ни с чем и ни с кем. При этом бывали случаи, когда отказавшиеся спасаться люди гибли, когда вода еще больше прибывала, затапливая и крыши, а то и смывая весь дом с фундамента.

Окончательно терпение у руководства МЧС лопнуло после прошлогодних наводнений на Дальнем Востоке. Поэтому и появилось предложение сделать эвакуацию принудительной. Это не значит, что как только на горизонте замаячит тот или иной тревожный прогноз, население под конвоем поведут в безопасные районы. Принимать решение об эвакуации будут коллегиально на правительственной комиссии, учитывая серьезность угрозы и масштаб грозящего бедствия. Учтут все мнения всех ведомств, в том числе и мнение представителей местных властей. На вопрос, как это сочетается с соблюдениями прав граждан, в МЧС официального комментария не дали. Но неофициально спасатели ответили вопросом: мол, а как быть с правами детей или взрослых, собирающихся прыгать с моста или с крыши? Приходится этих людей спасать, и ни у кого не возникает вопроса об их праве выбора - жить или умереть. Ведь в ситуации с ЧС население не всегда адекватно оценивает угрозы. Поэтому лучше перестраховаться и провести эвакуацию заранее, чтобы люди гарантированно были живы.

Бывали случаи, когда отказавшиеся спасаться люди гибли

Еще одна поправка, которая предусмотрена в законопроекте, касается ответственности всех организаций и местных властей, которые информируют МЧС о чрезвычайном положении. Как показала ситуация в Норильске, когда из прохудившейся емкости разлилось топливо, местные органы и владельцы бизнеса не всегда заинтересованы в максимально полном освещении неприятной для них ситуации.

Мнение юриста

Владимир Груздев, Председатель Правления Ассоциации юристов России:

Поправки направлены на повышение эффективности действий госорганов по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Согласно статье 20.6 КоАП штраф для организации, скрывшей, к примеру, данные об опасной для окружающей среды аварии, составит от 100 до 200 тысяч рублей. Еще одно важное предлагаемое нововведение: возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС. Решения об эвакуации будут принимать комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.