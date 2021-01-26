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26.01.2021 21:29
Рубрика: В мире

Блогеры в полицейских мундирах

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Неделя № 16(8367)
В Финляндии разработаны инструкции для полицейских, определяющие правила поведения в Интернете и соцсетях. Их исполнение проконтролирует руководство финской полиции, которое круглосуточно следит за страничками всех своих подчиненных.

"Чаще всего начальству приходится вмешиваться в том случае, когда публикации можно истолковать как расистские или дискриминирующие какую-то группу в обществе", - сообщает информационный портал Yle со ссылкой на администрацию финской полиции.

В Финляндии из тюрем выпустили не тех заключенных

Финские полицейские должны четко следовать инструкциям, которые они получают сразу при приеме на работу. Им запрещено делать посты и писать комментарии, которые можно истолковать как оскорбительные или дискриминирующие какую-то национальность или группу. Также нельзя ставить лайки под такие комментарии. Запрещено записывать видеоматериалы и картинки расистского толка.

Однако финские полицейские то и дело нарушают кодекс правил. И, как пишут местные СМИ, это довольно частая проблема. Руководство в отношении нарушителей использует наказания в виде устного или письменного выговора, а в редких случая дело доходит до увольнения.

Нельзя ставить лайки под расистские комментарии

Самый громкий скандал, связанный с неподобающим поведением полицейских в соцсетях, был в Суоми в 2017 году. В закрытой группе в "Фейсбуке" стражи правопорядка вели откровенно расистские дискуссии. После того, как содержание бесед попало в руки журналистов, руководство полиции провело расследование, которое привело к тому, что один полицейский получил выговор. Кстати, после этого скандала и были разработаны инструкции и обучающая программа, которую должны были пройти все полицейские.

В финском сегменте сети Facebook комментаторы недоумевают, почему руководство полиции вводит для своих подчиненных некие особые правила пользования соцсетями. Ведь если их посты и лайки подпадают под запрет общеобязательных финских законов, то стражи порядка и так будут наказаны.

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