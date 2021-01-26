Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале

Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в `середине феврале, сообщила пресс-служба правительства России.

Вопросы создания фонда обсуждались в ходе совещания первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова с представителями Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и крупного бизнеса.

Известно, что Фонд будет действовать на основе договора инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Российский фонд прямых инвестиций выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества. "Соглашения (основные условия) об участии в фонде на сегодняшний день подписали восемь инвесторов. Это группы компаний AEON, ЕСН, "Интеррос", "Полюс", "Ренова", ТМК и "Синара", "Уралхим" и "Уралкалий", "Фосагро" - уточнили в правительстве.

Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики. В перечень проектов фонда также могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы.

Окончательное решение об органах управления Фонда будет принято на следующей неделе.

Идея создания Фонда фондов обсуждалась в марте 2020 года на встрече Президента России Владимира Путина с инвесторами. Деятельность фонда будет направлена на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты.