Генсек ООН: Мы столкнулись с худшим экономическим кризисом за столетие

Экономический кризис, возникший в мире из-за пандемии коронавируса стал худшим за столетие, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня", которое проводилось в формате видеоконференции. Он также отметил, что уже более двух миллионов человек на планете скончались из-за последствий заражения коронавирусом.

Согласно информации, опубликованной в докладе ООН под названием "Мировое экономическое положение и перспективы", в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3 процента, это в более чем в 2,5 раза больше, чем во время финансового кризиса 2008-09 годов. Однако, по словам Гутерриша, "в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы при восстановлении от пандемии COVID-19 перейти от хрупкости к устойчивости", при условии, что "правительства, международные организации, частный сектор и гражданское сообщество станут работать сообща".

По его словам, общей задачей должно стать достижение целей устойчивого развития. Речь идет о мерах, направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов и экологичных технологий, на сохранение стабильности социальных и культурных систем, на обеспечение целостности биологических и физических природных систем. Все это описано в документе ООН "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Программа состоит из 17 глобальных целей и 169 задач.

Также Гутерриш упомянул свои инициативы Нового социального контракта и Нового глобального договора - они "позволят создать для всех равные возможности при обеспечении всеобщих прав и свобод". Кроме того, глава ООН отметил, что если медлить с распространением вакцин, то это может привести к еще большей смертности, в том числе из-за мутаций коронавируса. Поэтому он призвал увеличить производство вакцин во всем мире, а также обеспечить их доступность.

"Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, в то время как беднейшим странам мира их не достается. Если развитые страны думают, что они будут в безопасности пока вакцинируют только своих граждан, пренебрегая всем остальным миром, они ошибаются", - подчеркнул Гутерриш.