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26.01.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Госдума одобрила налоговый вычет за фитнес

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение прошел в Госдуме законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Согласно инициативе кабмина, можно будет получить от налоговиков часть тех денег, которые были потрачены на фитнес.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрены ряд вычетов из этой категории - на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность. Совокупная сумма расходов по всем этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимум, что можно будет вернуть, - это 15,6 тысячи рублей, то есть 13% от вышеупомянутой суммы.

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Гражданину необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

Кабмин определит перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. Список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

"Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно", - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Появление нового налогового вычета "говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым - и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".

"Перед нами стоит амбициозная цель - к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении", - заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании кабмина.

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Глава профильного комитета Борис Пайкин согласен с тем, что налоговый вычет может стать одной из комплексных мер по популяризации спорта и здорового образа жизни среди россиян. "Это даст дополнительный стимул для людей заниматься спортом, и в совокупности с другими системными мерами способствует вовлечению населения в занятия физической культурой на регулярной основе", - отметил депутат.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что фракция поддерживает инициативу, однако настаивает на индексации суммы вычета примерно в 2,5 раза. "Напомню, что совокупная сумма налогового вычета сегодня составляет максимум 120 тысяч рублей, и она не индексировалась с 2008 года", - сказал он.

Экономика Финансы Налоги Налоговые вычеты Законопроекты и комментарии НДФЛ и налоговые декларации

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