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26.01.2021 16:43
Рубрика: Власть

Госдума поддержала законопроект о гаражной амнистии

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии, которая будет действовать до 1 января 2026 года.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Документ на эту тему внесли глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Документ вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года. Именно тогда вступил в силу нынешний Градостроительный кодекс. Механизм будет работать по аналогии с дачной амнистией. Ожидается, что гаражная "акция" от государства затронет порядка 3,5 миллиона человек.

Павел Крашенинников считает, что законопроект позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права. "В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально, - пояснил парламентарий. - Это не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению". Например, неоформленные гаражи нельзя продать, передать по наследству и т. п.

Выступая на пленарном заседании, он уточнил, что амнистия будет действовать только для капитальных гаражей.

Согласно законопроекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он расположен, если:

- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти;

- гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

"Что немаловажно, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления, - пояснил Павел Крашенинников. - Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Документы, подтверждающие, что человек владеет таким объектом, могут быть самыми разными, и регионы смогут расширять установленный перечень. "Это могут быть любые документы, подтверждающие владение и эксплуатацию гаража", - заявил глава комитета.

Например, это:

- договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; - договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; - документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг;

- решение общего собрания кооператива о выделении гаража или земельного участка;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража.

Впоследствии, рассказал Крашенинников, планируется написать специальный закон о гаражных объединениях, где будет урегулирован вопрос имущества общего пользования. "Будем предлагать, чтобы такие объекты было в долевой собственности владельцев гаражей", - уточнил парламентарий. В России таких объединений, по данным ФНС, 36 тысяч.

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