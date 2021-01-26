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26.01.2021 16:18
Рубрика: Власть

Госдума поддержала законопроект о выплатах больничных напрямую из ФСС

Текст: Галина Мисливская
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о начислении выплат больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС).
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Это правительственный законопроект, его основная идея состоит в том, чтобы выплаты больничных и пособий по материнству граждане получали не через работодателя, а напрямую из ФСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В сопроводительных документах отмечается, что ранее был реализован пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату пособий непосредственно территориальными подразделениями ФСС. Авторы законопроекта отмечают, что главная цель эксперимента была достигнута - застрахованные получили свои выплаты в полном объеме и в короткие сроки. Такой порядок "в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается, что заинтересованные ведомства будут обмениваться информацией с гражданами в электронном виде, от страхователей потребуется минимальное участие в этом процессе.

При этом граждане могут понести наказание в виде штрафа, например, за отказ предоставить необходимые документы или за подачу сведений в неполном объеме или в искаженном виде, а также за несоблюдение установленного порядка представления сведений и документов.

Планируется, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнут действовать с 1 января 2022 года.

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