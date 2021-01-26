Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия. Совокупная сумма трат, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета - 15,6 тысячи рублей.

Гражданину необходимо будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг: копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

Кабмин определит перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. Список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет, сформирует минспорт.

"По примерным оценкам, порядка 3,5 тыс. физкультурно-оздоровительных организаций - это фитнес-центры, в которых на начало 2020 года занималось 6,368 млн человек, - заявила депутатам замминистра спорта Ксения Машкова. - Посетители фитнес-центров - в первую очередь те граждане, которые могут обратиться за предоставлением социальных налоговых вычетов".

Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия

А ко второму чтению в законопроекте могут указать, что вычет можно будет получать за оплату занятий детей спортом. Такую возможность проработает минфин, обещал на пленарном заседании замминистра Алексей Сазанов.

"Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно, - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Появление нового налогового вычета говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым - и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".

На том же заседании Госдума приняла в первом чтении проект кабмина об упрощении получения налоговых вычетов. Гражданам не нужно будет лично подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Благодаря принятию поправок, россияне в один клик смогут получить вычет за покупку жилья или выплату процентов по ипотеке - не придется собирать документы и месяцами переживать, не найдет ли налоговая служба в них ошибки. Как отметил Вячеслав Володин, "закон упростит жизнь многим".