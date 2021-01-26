Инициативу внесли глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Документ вводит упрощенный порядок регистрации прав на гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года. Именно тогда вступил в силу нынешний Градостроительный кодекс. Механизм будет работать по аналогии с дачной амнистией. Ожидается, что гаражная "акция" от государства затронет порядка 3,5 миллиона человек.

Павел Крашенинников считает, что законопроект позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права как на гаражи, так и на землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами. "В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально, - пояснил парламентарий. - Это не позволяет их владельцам распоряжаться этими объектами по своему усмотрению". Например, неоформленные гаражи нельзя продать, передать по наследству и т.п. Единственным выходом для граждан оставался суд, однако сложившаяся практика очень неоднородна.

Выступая на пленарном заседании, Крашенинников уточнил, что амнистия будет действовать только для капитальных гаражей, а, например, "ракушек" не коснется.

Согласно законопроекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он расположен, если:

- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти;

- гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

"Что немаловажно, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления, - пояснил Павел Крашенинников. - Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину".

Документы, которые нужно будет предоставить вместе с заявлением в местную администрацию, могут быть самыми разными, и регионы смогут расширять установленный перечень. "Это могут быть любые документы, подтверждающие владение и эксплуатацию гаража", - заявил глава комитета.

Амнистия будет действовать только для капитальных гаражей, "ракушек" она не коснется

Это может быть, например, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, решение общего собрания кооператива о выделении гаража или земельного участка.

Кроме того, законопроект "Единой России" позволит регионам выделять бесплатные земельные участки под гаражи для наиболее социально значимых категорий, уточнил, выступая от фракции, депутат Сергей Боярский. Речь об инвалидах, многодетных, ветеранах труда и ветеранах боевых действий.

В Госдуме договорились, что после принятия этого документа будет создан специальный закон о гаражных объединениях - в его рамках урегулируют вопрос имущества общего пользования. Предполагается, что оно будет в долевой собственности владельцев гаражей.