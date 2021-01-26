Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета

Россияне в один клик смогут получить налоговый вычет за покупку жилья или выплату процентов по ипотеке - не придется собирать документы и месяцами переживать, не найдет ли налоговая служба в них ошибки.

Пока что механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

К ней должны быть приложены подтверждающие право на вычеты документы по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно.

Принятие и реализация такого закона, по оценке кабмина, потребуют расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, в размере 2,3 млрд рублей.

В Комитете по бюджету и налогам ожидают сокращение сроков получения налоговых вычетов.

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. Документ распространяется на налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "закон упростит жизнь многим". "Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации", - заявил спикер, которого цитирует пресс-служба палаты парламента.