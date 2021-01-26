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26.01.2021 17:26
Рубрика: В мире

Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию

Текст: Александр Саможнев

Международная экологическая организация Greenpeace наградила "антипремией" за малый вклад в защиту климата президента Франции Эмманюэля Макрона и нескольких членов правительства, в том числе министра экологического перехода Барбару Помпили.

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"Макрон с самого начала своей деятельности постоянно заявляет о том, что является лидером в защите климата планеты. Однако с сожалением приходится констатировать, что существует большая разница между его словами и реальными делами", - цитирует информагентство AFP директора французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Дюйарда.

Пародийная церемония награждения прошла в Париже у входа в Национальное собрание Франции. Представитель Greenpeace объявил о "награждении" Помпили, назвав ее "убийцей пчел" за то, что она так и не ввела запрет на применение в сельском хозяйстве опасных химических веществ.

Также среди "лауреатов" был министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, не предпринимающий мер по защите экологии. Среди "награжденных" оказался и министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари. По мнению Greenpeace, он ведет страну к климатической катастрофе.

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