Иммунолог рассказал, о чем может свидетельствовать хронический кашель

Хронический кашель у взрослого может стать симптом коклюша - одного из самых опасных заболеваний для детей. Об этом в себя в Instagram рассказал известный иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Довольно часто установить причину хронического кашля бывает трудно, отмечает Андрей Продеус. Пациента обследуют на предмет астмы, ринита и других заболеваний. Однако в ряде случаев кашель может быть вызван коклюшем, от которого многие во взрослом возрасте не прививаются.

"Детей прививают от коклюша в 3,5 месяца, - напомнил Андрей Продеус. - До этого возраста ребенка можно защитить, создав своего рода защитный кокон". Для этого все члены семьи, где ожидают пополнения, должны вакцинироваться от коклюша, даже если уже делали прививку в детском возрасте.